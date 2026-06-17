Tko je Petar Musa? Njegova je majka prekinula karijeru kad se rodio, procvjetao je u Americi

Posebno je na Petrov gol za 2-2 protiv Engleske bila ponosna majka Jagoda. I ona se nogometom bavila profesionalno. Igrala je s Macom Maradonom u hrvatskoj reprezentaciji, a u Austriji je igrala za LUV Graz, a njezin sin je golom u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena vratio Hrvatsku u egal uoči nastavka utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pogledajte euforiju na Trgu nakog gola Muse za izjednačenje na kraju prvog poluvremena | Video: Luka Safundžić/24sata

Njegov nogometni uzor odmalena je bio Mario Mandžukić, a karijeru je započeo u Hrvatskom dragovoljcu, da bi 2007. prešao u omladinsku školu Zagreba. Za prvu momčad "pjesnika" debitirao je 1. ožujka 2016., no nakon ispadanja kluba u drugu ligu, s 19 godina odlučio se na hrabar potez i odlazak u inozemstvo, potpisavši za Slaviju Prag.

- Lagao bih kada bih rekao da ne razmišljam o reprezentaciji i Svjetskom prvenstvu. Svaki nogometaš o tome sanja. Bio sam u reprezentaciji, ukazala mi se ta prilika, to je najljepši osjećaj koji nogometaš može doživjeti - rekao je u intervjuu za 24sata prošle jeseni, kada nije bio u planovima izbornika Dalića.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Prvi gol za "vatrene" zabio je u studenom Farskim Otocima, a drugi nije mogao doći u slađem trenutku. Inače, dolazak u Prag nije za Musu značio automatski ulazak u prvu momčad. Slavija ga je odmah poslala na kaljenje, prvo u drugoligaša Viktoriju Žižkov, a zatim u prvoligaša Slovan Liberec. Upravo se u Liberecu dogodila eksplozija. U sezoni 2019./2020. Musa je zabio 14 golova i podijelio naslov najboljeg strijelca lige, a s 22 godine i 122 dana postao je najmlađi igrač u povijesti kojem je to uspjelo.

Vrhunska forma natjerala je Slaviju da ga povuče s posudbe. U crveno-bijelom dresu nastavio je tresti mreže, osvojivši dva naslova prvaka Češke i jedan kup, čime je privukao pažnju klubova iz jačih europskih liga.

Uslijedila je posudba u njemački Union Berlin, gdje se u Bundesligi nije najbolje snašao, postigavši tek jedan gol u 14 nastupa. Činilo se kao korak unatrag, no bio je to samo zalet za novi uspon. Sezonu 2021./2022. proveo je na posudbi u portugalskoj Boavisti i ponovno oživio karijeru. S 12 golova i četiri asistencije postao je ključni igrač momčadi iz Porta, što mu je osiguralo transfer karijere.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U ljeto 2022. potpisao je petogodišnji ugovor za portugalskog velikana Benficu. U Lisabonu je prihvatio ulogu drugog napadača iza Gonçala Ramosa, ali ju je iskoristio na najbolji mogući način. Iako je uglavnom ulazio s klupe, imao je impresivnu statistiku, zabijajući u prosjeku svakih 97 minuta. Svojim golovima dao je važan doprinos u osvajanju naslova prvaka Portugala u sezoni 2022./2023. te Superkupa 2023. godine.

Ipak, želja za većom minutažom i statusom standardnog prvotimca odvela ga je preko Atlantika. U veljači 2024. godine, Dallas platio je za njega rekordnih 9,7 milijuna dolara, što s bonusima može narasti do 13 milijuna, čime je Musa postao najskuplje pojačanje u povijesti kluba. Bila je to, pokazalo se, ispravna odluka.

U SAD-u je odmah pokazao zašto je doveden. U debitantskoj sezoni postigao je 16 golova, a već iduće, 2025. godine, s 18 golova u regularnoj sezoni izjednačio je klupski rekord. Navijači su ga prozvali "The Moose" (Los), a on im se odužio golovima i prepoznatljivom proslavom s "rogovima".

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Musin gol nije prošao nezapaženo ni u inozemstvu. FC Dallas preimenovao je svoje korisničko ime na društvenoj mreži X u "FC Dallasić", a posvetili su "vatrenom" i nekoliko zasebnih objava nakon što je zabio gol. Osim toga, MLS liga objavila je kako je Musa postao treći Europljanin koji je zabio na SP-u dok je igrao za jedan američki klub.

Foto: MLS