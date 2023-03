Tko je žena zbog koje je Hugh Grant kolutao očima? Karijeru je započela u trgovačkom centru

Ashley Graham (35) je američka plus-size manekenka i televizijska voditeljica, koja je vodila i jedan dio ovogodišnjih Oscara. Ovih je dana postala glavna tema na društvenim mrežama zbog intervjua sa Hugh Grantom (62), koji je ubrzo postao viralan. Mnogi tvrde da je postavljala previše pitanja i kako nije bila dobro informirana o temi o kojoj je pričala, a i komentirali su kako je intervju bio izrazito neugodan.

Ashley Graham imala je vrlo zanimljiv početak karijere. Jednom prilikom je šetala trgovačkim centrom u rodnoj Nebraski, gdje ju je uočio agent za modele. Imala je tek 12 godina, a godinu dana nakon potpisala je ugovor s međunarodnom agencijom za modele. Zbog toga je otvorila i trgovački centar koji je posvetila njezinom usponu do slave.

Ušla je u povijest kao prvi model s oblinama koji se pojavio na naslovnici 'Sports Illustrateda' i to na na jednoj od tri naslovnice izdanja kupaćih kostima 2016. godine. Urednica časopisa, MJ Day u jednom intervjuu objasnila je zašto je baš nju odabrala.

- Ona je šampion za sve žene. Ne može se poreći da Ashley Graham na stol donosi nešto drugačije. Uzbudljivo je upoznati nekoga tko se u potpunosti može nositi s tim trenutkom, iskoristiti ga i pojačati, a sve zbog toga tko je ona i kako slavi samu sebe. - rekla je MJ Day.

Zbog svoga utjecaja bila je na naslovnicama prestižnih modnih časopisa kao što su to Vogue, Elle i Harper's Bazaar. Također, nosila je revije za Michael Kors, Dolce i Gabbanu, H&M i druge. Graham ima i svoju liniju rublja u suradnji s Addition Elle.

Najpoznatija je po svom zagovaranju pokreta 'body-positvity', a promiče i pokret 'Health at Every Size'. No unatoč tome, Graham je u intervjuu za Vogue 2017. godine priznala kako ne voli koristiti pojam 'plus-size'.

- Mislim da to izaziva podjele. Etiketiranje i djeljenje žena po određenim kategorijama zbog broja njihovih hlača nas neće odvesti dalje u životu.Koristila sam svoje tijelo kao alatom za pričanje o tabu temema, bio to celulit ili nesigurnost o stomačiću - objasnila je.

Ashley se vjenčala za redatelja dokumentarnih filmova i snimatelja, Justina Ervina (34), kojeg je upoznala u crkvi 2009. godine. S Ervinom ima sina Issaca (3) i dvoje blizanaca Malachija i Romana (2).

U intervjuu za CBS ,2017. godine Ashley je priznala da je njezin odnos s Ervinom, koji je crnac, bio poprilično šokantan za njezinu obitelj iz Nebraske.

- Nikad neću zaboraviti taj osjećaj dok sam sjedila s Justinom razmišljajući kako mi je neugodno da sam ga dovela da upozna te ljude, te ljude koji su me odgojili i naučili kako živjeti, a tretiraju ga užasno. On mi je na to rekao kako rasizam nikad nije iznenađujuć, ali je uvijek razočaravajuć - rekla je Ashley.

