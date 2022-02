Razne analize i predviđanja tko bi mogao osvojiti zlatne kipiće Oscara u 2022. godini ovih su dana česta tema, posebice među filmofilima, a što o svemu kažu specijalizirane kladionice, prenose Covers i Den of Geek.

Bila je dobra godina za Netflix. Streaming usluga je nominirana s čak 20 nominacija, od kojih je 12 pripalo 'The power of the Dog' više od bilo kojeg drugog filma.

NAJBOLJI FILM

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Favorit je The Power of the Dog. Originalni Netflixov film s Benedictom Cumberbatchem u glavnoj ulozi popeo se na vrh Oscarove liste nakon što je kući odnio nagradu za najbolji film za dramu na dodjeli Zlatnih globusa. Temeljen na romanu Thomasa Savagea iz 1967., The Power of the Dog je napet i snažan film s izvrsnom kinematografijom.

NAJBOLJI REDATELJ

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Favoritkinja je Jane Campion. Campion je osvojila Zlatni globus za režiju 'The Power of the Dog' i sada je veliki favorit za osvajanje Oscara. Kritički hvaljena redateljica s Novog Zelanda možda nije 'veliko ime' zapadnoj publici, ali je osvojila Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu 1993. godine. 'Power of the Dog' njezin je prvi dugometražni film još od Bright Star iz 2009. godine.

NAJBOLJA GLUMICA U GLAVNOJ ULOZI

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy

Faye Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Prije samo mjesec dana, Kristen Stewart bila je na vrhu liste kao favorit za ulogu princeze Diane u Spenceru, ali nakon što je odbijena za nominaciju za SAG preskočila ju je Nicole Kidman. Kidman je osvojila Zlatni globus za ulogu holivudske ikone Lucille Ball u filmu Being the Ricardos. Prethodno je bila tri puta nominirana za Oscara kojeg je osvojila 2002. u filmu The Hours.

NAJBOLJI GLUMAC U GLAVNOJ ULOZI

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, tick, tick… BOOM!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Dobra je godina za Willa Smitha. Nakon što je prethodno bio dvaput nominiran za najboljeg glumca, jednom za Alija i jednom za The Pursuit of Happyness, glumac bi mogao dobiti svoje najveće priznanje u industriji za Kralja Richarda, oca sestara Williams.

NAJBOLJA SPOREDNA GLUMICA

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Aunjanue Ellis daje tihu i odmjernu glumu u dočaravanju lika koja je jednaka Smithovoj upadljivoj interpretaciji Richarda Williamsa. Njezin veliki govor u kojemu 'stavlja' kralja na njegovo mjesto je ono zbog čega se smatra da će dobiti priznanje i nagradu. Na drugom mjestu našla se Ariana DeBose u Spielbergovoj West Side Story. DeBose preuzima ikoničnu ulogu lika koja priča zlokobnu dinamiku kolorizma koja postoji čak i u portorikanskoj kulturi.

NAJBOLJI SPOREDNI GLUMAC

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kostur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Favorit u ovoj kategoriji je Kodi Smit-McPhee. Smatra se da je Smith-Mcphee zaslužio nagradu zbog njegove temeljite i kontrolirane izvedbe u filmu 'The Power of the Dog', u kojem glumi lika Petera koji ima govornu manu.

NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Tradicionalno, originalni scenarij je kategorija u kojoj Akademija dodjeljuje Oscare filmovima koji su previše izazovni ili izvan njihove zone udobnosti. Predviđa se da će se to ponoviti s Paulom Thomasom Andersonom koji je dobio svoju petu nominaciju za Oscara i mogao bi odnijetu prvu pobjedu za scenarij u filmu Licorice Pizza. Čini se da je Akademija sklonija prepoznavanju Andersona ove godine s obzirom na to da je ušao na uži popis za najboljeg redatelja.

NAJBOLJI ADAPTIRANI SCENARIJ

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Campion je prema analizama opet pomela konkurente jer se i u ovoj kategoriji nalazi na samom vrhu po procjenama kladionica. Nakon filma 'The Piano' ovo bi joj mogao biti drugi osvojeni Oscar u ovoj kategoriji. Film je temenjen na istoimenom romanu Thomasa Savagea iz 1967. godine.

NAJBOLJI MEĐUNARODNI FILM

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Luana: a Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Budući da je 'Drive my car' jedini film na stranom jeziku u utrci za najbolji film, očito je da će pobijediti u ovoj kategoriji, smatraju kladionice. Ipak, postoji mala napetost jer se 'The Worst Person in the World' nalazi blizu prvog mjesta. 'The Worst Person in the World' je obuhvatio i prikazao nezainteresiranost i samoprijezir s kojim se mladi u 21. stoljeću suočavaju.

NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

Summer of Soul definitivno nosi pobjedu o ovoj kategorijim, misle kladionice. Dokumentarac posvećuje davno zakašnjelu pažnju vezi Harlem Cultural Festival u 1969.godini. Radi se o kulturnom festivalu u Harlemu na kojem su se uglavnom održavali glazbeni koncerti kako bi slavili afroameričku glazbu i kulturu te promovirali kontinuiranu politiku crnačkog ponosa.

NAJBOLJI ANIMIRANI FILM

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Encanto, je bio kazališna i Disney+ senzacija za ove blagdane i izgleda da će Akademija to lako prepoznati. Radi se o animiranoj glazbenoj fantastičnoj komediji iz 2021. koju je producirao Walt Disney Animation Studios i distribuirao Walt Disney Studios Motion Pictures. Radnja filma prati Madrigalse, izvanrednu obitelj koja živi na čudesnom i šarmantnom mjestu zvanom Encanto.

NAJBOLJA KINEMATOGRAFIJA

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Najbolja kinematografija vjerojatno će pripasti Duneu, tehničkom čudu, na što ukazuje njegova zadivljujuća upotreba IMAX kamera. smatraju kladionice.

NAJBOLJI VIZUALNI EFEKTI

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Dune će prema analizama osvojiti i nagradu za najbolje vizualne efekte.

NAJBOLJI DIZAJN KOSTIMA

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Emma Stone je definitivno upala u oko svima sa svojom izvedbom lika Cruele De Ville u filmu 'Cruella'. Film se radi o dobro poznatoj priči 101 Dalmatinac. Film je inspiriran novelom koja je izašla 1956 godine.

NAJBOLJA ORIGINALNA PJESMA

'Be Alive', King Richard

'Dos Oruguitas', Encanto

'Down to Joy',Belfast

'No Time to Die', No Time to Die

'Somehow You Do', Four Good Days

Pjevačica Billie Eilish će definitivno osvojiti nagradu u ovoj kategoriji jer njena pjesma istoimenog filma 'To Time to Die' je za sada proglašena najsablasnijom Bondovom pjesmom, tvrde analitičari.

94. ceremonija dodjele Oscara održat će se u Los Angelesu 27. ožujka.