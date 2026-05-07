'Tko želi biti milijunaš': Milorad i Ante odustali na 12. pitanju, znate li vi točne odgovore?

Milorad Podunavac i Ante Mijić u ovotjednoj emisiji kviza 'Tko želi biti milijunaš?' odustali su na 12. pitanju i kući otišli s po 10.000 eura. Milorad je stao na pitanju o prvom biološkom nasljedniku rimskog cara, a Ante o državama u Europskom gospodarskom prostoru. Martin-Ljudevit Čičak svoj put prema glavnoj nagradi nastavlja u idućoj emisiji, s osvojenih 600 eura i sva tri džokera.

Milorad Podunavac iz Našica arhitekt je zaposlen u projektantskom uredu. Emisiju je otvorio odgovorom na šesto pitanje, a na raspolaganju je imao dva džokera - 'zovi' i 'pola-pola'. Pitanje za 300 eura glasilo je: Iza kojeg se simbola krije kemijski element ženskog roda? U ponudi su bili A: Hf, B: Hg, C: Ho i D: Hs. Natjecatelj je kao točan odgovor naveo B: živu, što je bilo točno.

Na osmom pitanju Milorad je iskoristio džokera 'zovi'. Nije znao da je Etiopija na popisu službenih jezika 2020. amharskom pridružila oromo, tigrinjski, afarski i somalski. U ponudi su bile i Tanzanija, Kenija te Uganda. Džoker je odmah znao odgovor i pomogao natjecatelju da osvoji 1.000 eura.

Voditelj Tarik Filipović objasnio je da je do 2020. amharski bio jedini službeni jezik savezne vlade, a etiopski parlament je tada usvojio zakon kojim su ova četiri jezika postala ravnopravna na saveznoj razini, što je bio važan politički potez. Na idućem, devetom pitanju Milorad je iskoristio i posljednjeg džokera.

Pitanje za 2.500 eura bilo je: 'Heart of Glass' otvara kompilacijski album 'The Complete Picture: The Very Best of…'. U ponudi su bili: A: Joan Jett and The Runaways, B: Deborah Harry and Blondie, C: Annie Lennox and Eurythmics i D: Gwen Stefani and No Doubt.

Nakon džokera 'pola-pola' ostali su odgovori B i D. Milorad nije bio siguran, ali je riskirao i kao konačan odgovor naveo B, što je bilo točno te je osvojio 2.500 eura.

Za prelazak drugog praga natjecatelj je trebao odgovoriti koja je zvijer iz porodice mačaka obitavala u područjima bujne vegetacije od Meksika do Patagonije. U ponudi su bili: A: Panthera pardus, B: Panthera tigris, C: Panthera leo i D: Panthera onca.

Nakon kratkog razmišljanja i objašnjenja Milorad je odabrao odgovor D: Panthera onca, što je bilo točno te je osvojio 5.000 eura. Natjecatelj je točno odgovorio i 11. pitanje te osvojio 10.000 eura. Znao je da je lovac pripovjedač u 'Bježinoj livadi', 'Hamletu ščigrovskoga okruga' i 'Šumi i stepi'. U ponudi su bili i pastir, tesar i mlinar.

Na sljedećem, 12. pitanju, Milorad je odustao jer nije bio siguran u točan odgovor i nije želio riskirati. Kući je otišao s osvojenih 10.000 eura. Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Tko je bio prvi biološki sin koji je naslijedio oca na mjestu rimskog cara? A: Komod, B: Neron, C: Tit i D: Galba. Da je odgovarao, natjecatelj bi izabrao A: Komod, no točan odgovor bio je C: Tit.

Tit je naslijedio oca Vespazijana 79. godine, dok je Komod naslijedio biološkog oca Marka Aurelija tek stotinu godina kasnije, pojasnio je Tarik.

Idući natjecatelj u emisiji bio je Ante Mijić iz Zadra, student Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Slobodno vrijeme najradije provodi uz filmove i serije, prati sport te sudjeluje u pub kvizovima. Anti je prvi džoker zatrebao na osmom pitanju. Nije bio siguran kojem su glumcu filmovi o superježu Sonicu posljednja tri snimljena filma pa je zatražio pomoć publike.

U ponudi su bili A: Will Ferrell, B: Seth Rogen, C: Jim Carrey i D: Ben Stiller. Publika je bila prilično uvjerena - čak 70 posto glasova pripalo je odgovoru C: Jim Carrey. Na drugom mjestu bio je D: Ben Stiller s 24 posto, dok je 6 posto glasova dobio B: Seth Rogen. Za A: Willa Ferrella nitko nije glasovao. Natjecatelj je odlučio vjerovati publici, a kako je C bio i točan odgovor osvojio je 1.000 eura.

Ante je na 10. pitanju zatražio džokera 'zovi'. Pitanje za prelazak drugog praga glasilo je: Koja država ima najviše ledenjaka izvan polarnih područja? A: Venezuela, B: Pakistan, C: Meksiko ili D: Indonezija? Džoker nije bio siguran, ali je pretpostavio da je riječ o Pakistanu. Ante je odlučio vjerovati tom odgovoru, i nije pogriješio. Točan odgovor bio je Pakistan čime je Ante uspješno prešao drugi prag.

Na 12. pitanju natjecatelj je iskoristio svog posljednjeg džokera. Pitanje za 18.000 eura bilo je: Europski gospodarski prostor okuplja članice EU-a i tri dodatne države. Koje država nije među njima? A: Lihtenštajn, B: Norveška, C: Island ili D: Švicarska. Nakon džokera 'pola-pola' ostali su odgovori C: Island i D: Švicarska.

No, Anti ni to nije pomoglo. Dvoumio se da li riskirati ili odustati. Na kraju je odlučio odustati i napustio je emisiju s iznosom od 10.000 eura. Da je odgovarao rekao bi C: Island, no točan odgovor je bio C: Švicarska.

Posljednji natjecatelj u emisiji bio je Martin-Ljudevit Čičak iz Celine Goričke. Radi kao voditelj programa Helsinškog odbora za ljudska prava, a dodatno i u turizmu. Otac je troje djece. S osvojenih 600 eura i sva tri džokera na raspolaganju, Martin-Ljudevit sigurno nastavlja svoj put prema glavnoj nagradi u idućoj emisiji.