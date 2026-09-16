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Tom Cruise: Glasine o mom ponašanju na setu su istinite

Piše 24sata,
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Tom Cruise: Glasine o mom ponašanju na setu su istinite
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Cruise je priznao da je na setovima intenzivan i zahtjevan te da od suradnika očekuje puno

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Glumac Tom Cruise (64) osvrnuo se na glasine da je na filmskim setovima iznimno zahtjevan suradnik i priznao da u njima ima istine.

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Zvijezda filmova 'Oči širom zatvorene', 'Jerry Maguire', 'Top Gun' i franšize 'Nemoguća misija' kaže da je svjestan vlastitog intenziteta, ali i da suradnicima odmah daje do znanja što mogu očekivati.

- Filmovi su pitanje ljudskosti. Nemam ništa protiv kabelske televizije ili Netflixa, mislim da je to odlično. Stvaraju se radna mjesta i sve ostalo. Ali kod kina volim to što se svi okupimo u jednoj prostoriji i dijelimo zajedničko iskustvo - rekao je za GQ.

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Foto: Mario Anzuoni

Objasnio je i kako pristupa ljudima s kojima radi.

- Kad radim s ljudima, ne bojim se ispasti smiješan. Nije u tome poanta. Poanta je u tome da pronađemo zajednički ton, da zajedno koristimo alate i stvorimo iskustvo. Ja naporno radim, a ljudi koji surađuju sa mnom to znaju. Puno očekujem i otvoren sam oko toga. Kažem im: 'Glasine su istinite. Želite li ovo?' Kažem im: 'Vjerujte mi, glasine su istinite. Doći ću prije vas. Kakvo iskustvo želite? - pojasnio je.

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Dodao je da na set ne dolazi bez pripreme, ali da pritom uvijek traži prostor za učenje i napredak.

- Vrlo sam otvoren. Nije da nemamo plan. Imamo scenarije, imamo planove i kroz sve to prolazimo. Ali osjećam i tu razinu odgovornosti, valjda prema svima. Još dok sam bio dijete govorili su mi: 'Daj, Tome. Previše si intenzivan.' Ja bih odgovorio: 'Ne znam što da kažem. Takav sam.' Imam smisla za humor oko toga, ali stvar je u ovome: kad me nešto zanima, želim to naučiti. Želim to razumjeti. Cilj je probiti se kroz nejasnoće i izgraditi vještinu - dodao je Cruise.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Otkrio je i kako telefon drži 'što dalje moguće od sebe'.

- Gledam i slušam, i želim provesti što manje vremena na mobitelu. Moja ekipa i suradnici znaju da mi ne trebaju slati detaljne e-mailove. Dođite i razgovarajte sa mnom. Volim razgovarati s ljudima - rekao je Tom Cruise.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

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