Tom Hardy glumi Caponea u filmu neizvjesne budućnosti

Na filmskim setovima već je utjelovio zloglasnog Banea, kriminalce Reggieja Kraya i Charlesa Bronsona, a u popularnoj TV seriji 'Peaky Blinders' igrao je sjajno još jednog gangstera, Alfieja Solomonsa. U pop kulturi dobro poznati lik, američki šef mafije talijanskog porijekla, Al Capone, u više je navrata portretiran. Prije devet godina u filmu 'Cicero', koji je trebao snimiti David Yates (56), Tom Hardy (42) već je bio najavljen, no projekt je naprasno ugašen, a britanski glumac novu je priliku da se uvuče Caponeu pod kožu dobio gotovo desetljeće kasnije u režiji Josha Tranka (36). Casting je instantno zainteresirao ljubitelje žanra, a odabir glavnog glumca kod malo je koga izazivao nedoumice. S pravom, Hardy se u ovakvim ulogama zaista snalazi kao riba u vodi.

Fizička transformacija samo je djelić onoga što ulogu na kraju čini uspješnom, a i veći kredit za taj dio posla zaslužuju šminkeri i kostimografi nego li sam glumac, no trailer koji je nedavno izašao i zagolicao maštu filmofila mnogima je dao za pravo da budu potpuno mirni. Hardy, naime, izgleda sjajno. Poza s kubanskom cigarom kao da je preslikana s neke davne 'poslovne' večere u Chicagu, gdje je beskrupulozni Al izgradio veliku karijeru u mafijaškim krugovima. Ono što mnoge s pravom puno više brine je palica u rukama mladog redatelja, čiji je posljednji superherojski film 'Fantastic Four' spektakularno podbacio, nakon čega se Josh Trank pet godina u Hollywoodu 'hladio' bez dugometražnog filma.

Njegov najnoviji projekt isprva se zvao 'Fonzo', što i dalje stoji kao službeno ime na IMDb-ju, no u međuvremenu su film preimenovali i distribuirat će ga pod jednostavnim 'Capone'. Nisu to bile jedine nedoumice s kojom se ekipa filma morala suočiti. Pandemija COVID-19 virusa u Hrvatskoj se primirila, no svijet i dalje stoji, a naravno da je i udar na filmsku industriju bio žestok i neizbježan. Premijera 'Caponea' visi u zraku, a ako sve bude u redu može se očekivati u drugoj polovici ove godine. Dotad svi oni koji željno iščekuju ovaj film moći će ga pogledati na internetu. Bit će od 12. svibnja dostupan dva dana za gledanje na VOD-u (servis koji omogućuje gledanje na zahtjev). Nakon toga je teško zamisliti scenarij u kojem neće instantno završiti na ilegalnim download trackerima pa će njegova jesenska eventualna premijera u svakom slučaju biti posebna. Nažalost po one koji iza filma stoje, definitivno ne u onom smislu u kojem su sami to priželjkivali.

Film se bavi Caponeovim kasnijim godinama, kad gangster nakon izlaska iz zatvora počinje patiti od poremećaja demencije te više nikad ne bude onaj stari Al, boss čikaške mafije. Svoj Čikago više, da budemo potpuno precizni, do kraja života ni neće vidjeti, ali u ono vremena što mu je preostalo Capone je naumio razračunati se s vlastitim demonima prošlosti. Kad vam se životopis sastoji od reketarenja, nasilja, likvidacija i robijanja onda to i nije lagana zadaća. Osim Hardyja, igraju zvijezde poput Matta Dillona, Linde Cardellini, Jacka Lowdena i Kylea MacLachlana.

- Nisam se drastično mijenjao za Caponea kao što sam to napravio za ulogu Banea u filmu 'The Dark Knight Rises'. Čini mi se da sam tada ipak malo previše naštetio svome tijelu, pogotovo s debljanjem. Ako se opet sada krenem debljati, mislim da ću se raspasti kao kula karata - najavio je prije početka snimanja filma Hardy, no čini se da je napravio dovoljno.

Film se željno iščekuje, što je i sasvim očekivano kad u računicu ubacimo jednog od najpoželjnijih holivudskih glumaca današnjice i uvijek zanimljivu priču o jednom od živopisnijih gangstera svih vremena.