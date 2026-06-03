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MRAČNO RAZDOBLJE

Tom Holland priznao: 'Previše sam pio. Ispraznio sam minibar sam u sobi pa otišao na posao'

Piše Stela Kovačević,
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Tom Holland priznao: 'Previše sam pio. Ispraznio sam minibar sam u sobi pa otišao na posao'
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Foto: Instagram/

Odluka o prestanku konzumacije alkohola nije došla naglo. Sve je počelo u siječnju 2022. godine. Planirao je apstinirati od alkohola mjesec dana, ali se predomislio

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Glumac Tom Holland (30), najpoznatiji po ulozi Spider-Mana otvoreno je progovorio o svojoj borbi s alkoholom. U novom intervjuu otkrio je kako su izgledale njegove "lude godine", koje su, prema njegovim riječima, bile daleko od glamuroznog holivudskog života. 

Podijelio je svoja iskustva koja su ga navela da prestane piti u siječnju 2022. godine. U razgovoru je sudjelovao i njegov kolega Robert Pattinson, koji je komentirao kako je Holland svoje "lude godine" proživio drugačije od očekivanog.

Tom Holland Films Spider-Man In Glasgow, Reveals New Suit On Set - 03 Aug 2025
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

​- Osjećam se kao da je on svoje lude godine proživio u razdoblju u kojem bi i trebao, što je možda osam godina, a ja sam svoje stvarno rastegnuo. Ja sam u stilu: 'Imat ću 22 godine do svoje 39.' - našalio se Pattinson, dodavši kako mu se čini da je Hollandova generacija "prilično razumna".

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Na to se nadovezao Holland, objašnjavajući svoju perspektivu.

Los Angeles: Premijera 'Spider-Man: No Way Home'
Foto: OConnor / AFF-USA.com

​- Ne bih to nužno opisao kao divlje godine, već kao usamljeno doba. Imao sam svojih trenutaka, ali nisam bio osoba koja izlazi po noćnim klubovima. Sjedio sam sam u hotelskoj sobi, ispraznio minibar i sljedeći dan otišao na posao. Dakle, moja verzija 'divljeg' bila je, pretpostavljam, vrlo neholivudska. Uvijek sam bio prilično razuman. Samo sam previše pio - ispričao je glumac.

Put prema trijeznosti i novi početak

Hollandova odluka o prestanku konzumacije alkohola nije došla naglo. Sve je počelo u siječnju 2022. godine, tijekom izazova Dry January, odnosno Suhi siječanj, u kojem se mnogi odlučuju na apstiniranje od mjesec dana. To je bio i njegov plan. No shvatio je da ima problema s alkoholom, odnosno da je njime "opsjednut".

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Ta spoznaja potaknula ga je da nastavi sa trijeznošću. Glumac je priznao kako mu je alkohol u konačnici smetao u profesionalnom životu i pojačavao stres koji nosi javni život. Holland je objasnio i što se događalo u njegovom životu prije te odluke, u periodu snimanja filmova o Spider-Manu.

Spider-Man No Way Home Photocall - London
Foto: Doug Peters

​- Bio sam usred snimanja Spider-Mana, što je bilo najbolje vrijeme mog života. Zaljubljivao sam se. Snimao sam filmove na koje sam bio stvarno ponosan. Gradio sam karijeru zbog koje sam bio jako uzbuđen. A sada sam doživio ovaj nevjerojatan trenutak u kojem osjećam da sam pritisnuo gumb za resetiranje i završio svoje mladenačko poglavlje u Hollywoodu - rekao je, aludirajući na vezu sa Zendayom, koju je upoznao na snimanju.

Nakon intenzivnog razdoblja, on je uzeo pauzu od glume kako bi se posvetio osobnom životu.

​- Trebao mi je odmor, osjećao sam da sam previše radio i da trebam odrasti u privatnom životu, što je zahtijevalo da provedem neko vrijeme kod kuće - pojasnio je svoju odluku.

*uz korištenje AI-ja

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