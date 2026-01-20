ToMa: Ako "Ledina" ikome pomogne da prođe kroz težak period, moja misija je ispunjena

Treća sreća definitivno je moto kojim bi se mogao voditi ToMa na ovogodišnjoj Dori. Povratnik, nakon nekoliko godina pauze od ovog natjecanja, vraća se spremniji i sigurniji nego ikad, a pjesma "Ledina", uvjeren je, dostojan je tog povratka.

Što Vas je motiviralo da se vratite na Doru 2026. i predstavite baš "Ledinu"?

Želja mi je bila ove godine se vratiti na Doru, međutim uvjet je bila pjesma u koju vjerujem i iza koje stojim 100 posto. Ledina je upravo to - pjesma za koju vjerujem da je dostojna pozornice Dore, pjesma za koju se nadam, a već i po prvim reakcijama slušatelja i primjećujem da će naći svoj put do publike. Radi se o intimnoj pjesmi koja je istovremeno jako velika i široka, te vjerujem da će se mnogi pronaći u njezinoj emociji.

Koji je osobni trenutak ili iskustvo inspiriralo nastanak ove pjesme i koliko se u njoj osjeća Tomislav, a koliko ToMa kao izvođač?

Nastala je dok smo radili novi materijal za moj drugi studijski album. Nije bila planirana, o njoj se nije promišljalo i slagale rime, na njoj se nije radilo. Ona se jednostavno dogodila u jednom potezu olovke i to mi je na neki način potvrda njezine snage. U njoj su i Tomislav i ToMa jedno, neodvojivi osjećaj i emocija. Nadam se da se to osjeti i u interpretaciji. Ovakve pjesme ti pošalje svemir i ili je 'uhvatiš' ili ne. Sva sreća dogodio se trenutak i bila je zapisana.

Foto: Ivana Dobrovoljec

U pjesmi se osjeća tuga… Što mislite, koliko pjesma može pomoći osobama koje i sami prolaze ono što se vi otpjevali?

Glazba je oduvijek bila i bit će filter za emocije. Za sreću, za tugu, za sve druge emotivne vrtloge tu je glazba da čisti i pomaže. Kao kantautor, mada ne mislim o tome kada sam u procesu rada, želja mi je da moja glazba bude tu za sve koji moraju olakšat si dušu, pročistiti glavu i srce od neželjenih emocija, a opet s druge strane želim da moja glazba bude tu za prve poljupce, za sretne trenutke, da nekome bude njegov soundtrack jednog dijela života. Ako Ledina ikome pomogne da prođe kroz neki težak i izazovan period - moja misija je ispunjena. To bi i trebala biti uloga nas glazbenika.

Kako bi opisali glazbeni i emotivni napredak između ove pjesme i, primjerice, "Ocean of Love"?

I dan danas jako volim cijelu priču oko moje prve Dore i pjesme "Ocean of love" koja je i dio mog koncertnog repertoara. Ljudi su je zavoljeli i uvijek ju rado čuju. Napredak je velik jer sam kroz godine skupio i razna iskustva i sazrio kao glazbenik pa je prirodno da sam se pomaknuo u odnosu na taj umjetnički period. S druge strane sam s godinama skupio i više iskustava, nešto i ostario pa samim time i drugačije pristupam svemu pa tako i Dori. Mislim da će Ledina, kao i cijeli album koji uskoro izlazi, jasno pokazati neke moje transformacije, sazrijevanje, a mogli bi reći slobodno i odrastanje.

Kada danas slušate svoje prethodne nastupe na Dori, što mislite da Vam je najviše pomoglo u pripremi "Ledine"?

S ovom pjesmom imam skroz drugačiji pristup Dori nego s prijašnjim jer je i sama pjesma dosta drugačija. Nažalost ne mogu još detaljizirati oko samog nastupa na ovogodišnjoj Dori, ali smo već u aktivnim pripremama za nastup za koji je zadužen Igor Barberić. Na prethodnim Dorama sam gotovo sve sam osmišljavao dok sad imam oko sebe krug profesionalaca koji neke stvari vide drugačije i imaju bolja rješenja. Ja samo mislim o interpretaciji i pazim da me glas dobro služi što mi je i veliko rasterećenje.

Kako ste se odlučili za upravo ovakav aranžman i produkciju pjesme?

Inače radim s nekoliko producenata i uvijek sam stava da pjesma bira producenta. Ne može svaki producent raditi svaki žanr. Za Ledinu smo od početka znali da treba biti orkestracijski velika, da joj naglasak treba biti na emociji, tekstu i interpretaciji - bez pretjerane buke koja bi tome smanjila vrijednost. Mahir Sarihodžić je, po mom mišljenju, bio savršen izbor za ovaj aranžman. Gledajući njegovo iskustvo i projekte koje je do sad radio znao sam da je on taj koji će Ledinu prije svega razumjeti,a onda i znati upakirati.

Foto: Ivana Dobrovoljec

Kakva su Vam očekivanja od ovogodišnje Dore?

Moja želja je da prije svega opravdam odluku žirija da nam je mjesto na toj pozornici, a onda i da pjesma dopre do što većeg broja ljudi, da ju se osjeti, zavoli i da ostane duže vrijeme na njihovim playlistama. Naravno da prijavom na Dori priželjkujem i pobjedu, no o tome odlučuje netko drugi, moj fokus je da pjesmu iznesem na najbolji način i da si mogu reći bolje od ovoga nisi mogao. Učim se lagano da očekivanja stavim po strani, pa ako se dogodi lijepa priča nitko sretniji od mene.

Što kažete na druge izvođače i njihove pjesme?

Meni je ovo po pitanju drugih pjesama jedna od najboljih Dora do sada. Svi su došli s odličnim pjesmama, dali svoj maksimum da se izbore za nastup na Dori. Drago mi je da ima i dosta mladih lica jer smatram da se danas neke od najboljih pjesama produciraju u kućnim studijima za koje mnogi nisu čuli - a sad mogu zbog Dore. I sam Baby Lasagna je točan primjer toga. Posebno me raduju Irma i Lara za koje smatram kako su došle s odličnim pjesmama i od njih i sam očekujem odlične nastupe.

Koji dio pripreme za nastup na Dori Vam je najzahtjevniji, a koji najdraži – rad u studiju, vokalna tehnika, scenografija…?

Najdraži, a istovremeno je i najzahtjevniji dio pripreme da budem vokalno spreman iznijeti pjesmu. Možda se ne čini na prvu ali 'Ledina' nije baš jednostavna pjesme, traži vokalnu spremnost i preciznost. Malo sam si zadao poveći zadatak ove godine, no spreman sam i siguran sam u sebe.

Foto: Ivana Dobrovoljec



Koja Vas je pjesma najviše emocionalno oblikovala kao izvođača?

Mene osobno u mom stvaralaštvu, nedvojbeno "Prevari me osjećaj". Postala je na neki način i moj glazbeni ID, a s druge strane, ako moram birati pjesmu nekog drugog izvođača je pjesma "Fine line" Harryja Stylesa za koju slobodno mogu reći da mi je najdraža.

Kakvi su Vam planovi za dalje? Bez obzira idete li na Euroviziju ili ne…

Najprije je fokus na objavi drugog studijskog albuma koji stiže početkom veljače, a onda nakon toga 18. travnja i moj veliki zagrebački koncert u Tvornici Kulture za koji se također aktivno pripremamo. Radujem se ponovno stati pred svoju publiku i predstaviti im ono na čemu sam moj tim i ja radili posljednjih godinu i pol dana.



