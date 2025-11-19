Obavijesti

VRATILA MU I BUKET

Napetosti u 'Ljubav je na selu'! Dejan htio masirati Ajdi noge, a Matea se naljutila: 'Naporan si'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Napetosti u 'Ljubav je na selu'! Dejan htio masirati Ajdi noge, a Matea se naljutila: 'Naporan si'
Foto: RTL/kolaž

Sukob između Dejana i Mateje izbio je zbog pitanja koje u Mateji izazvalo priličnu ljubomoru i frustraciju. Podsjetimo, nedavno su napetosti porasle i kada je Dejan pokušao poljubiti Tomislavovu Miljanu, iako ga je odbijala

Odnosi među kandidatima u 'Ljubav je na selu' iz dana u dan postaju sve složeniji, a čini se da Matea sve teže podnosi situaciju u kojoj se našla. Kako je prenio RTL.hr, umjesto romantike, ono što joj najviše smeta je dojam da je Dejan ne čuje, kako kaže, često ignorira ono što mu kaže i inzistira na svom, što je počelo ozbiljno nagrizati njezino strpljenje. 

Foto: RTL

Najnovije nesuglasice izbile su nakon Dejanova pitanja o Ajdi, konkretno, smije li joj masirati noge. Naime, to je Mateu potpuno izbacilo iz takta. 

Foto: RTL

- Naporan si s tim pitanjima o njoj. Kad sam ja tebi rekla da joj ne smiješ masirati noge? Dejane, ne stavljaj mi riječi u usta - rekla mu je Matea, jasno pokazujući koliko joj je situacija naporna. 

Foto: RTL
Napetosti se ne smiruju, a čini se da će njihov odnos tek biti stavljen na ozbiljan test. Podsjetimo, nedavno su napetosti porasle i kada je Dejan bacio oko i na Tomislavovu Miljanu koju je nagovarao na poljubac, no ona ga je uspješno odbijala, dok je ranije uživao u društvu svoje jedine kandidatkinje Matee od koje se nije odvajao, a tada je pao i prvi strastveni poljubac sezone. 

Foto: RTL

Kada je došlo vrijeme dijeljenja buketa kako bi djevojke s Dejanom otišle na njegovu farmu, dočekao ga je 'hladan tuš'. Ajda i Dora spremno su prihvatile buket, ali Matea mu se pristojno zahvalila na cvijeću i rekla kako ipak odustaje od odlaska na njegovo imanje.

- Nemoj se ljutit, ali ne mogu ga prihvatiti. Nekako se ne vidim s tobom, neke stvari su za mene djetinjaste i mislim da sam nivo iznad svega ovoga - rekla je, a on joj je rekao da mu se čini da je ona pomalo ljubomorna.

Foto: RTL

- Nema smisla igrat se s nečijim osjećajima. I mislim da se ne slažemo u nekim bitnim stvarima, pa nema smisla da si trošimo vrijeme - zaključila je i ipak otišla s buketom, ali samo za uspomenu.

