Tomović: 'Plakat ćeš, kunem ti se'; Fran: 'Ne unosi mi se u facu'

<p>Nova drama u srpskom realityju 'Zadruga'. Došlo je do sukoba između Hrvata<strong> Frana Pujasa</strong> (22) i Crnogorica <strong>Vladimira Tomovića</strong> (38), jer je Fran navodno 'nabacio' komentar koji se Vladimiru nije dopao. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ne možeš sa mnom čitav dan imati dobar odnos, a poslije me podje*avati na taj način, plakat ćeš, kunem ti se, plakat ćeš - rekao je Tomović.</p><p>- Ne unosi mi se u facu - odgovorio mu je Fran.</p><p>- Dobar sam prema tebi, imam obzira prema tebi, budi korektan, budi fer, plakat ćeš. Nemoj me vrijeđati čitav dan - nastavio je 'napadati' Tomović.</p><p>- Ne vrijeđam te, ti mene vrijeđaš. Kad mene netko vrijeđa, vrijeđat ću i ja druge - nije se dao Fran.</p><p>Ubrzo su došli zaštitari pa se Tomović povukao. A ovo mu nije prvi put da je nasrnuo na Hrvata.</p><p>Krajem prošle šaketao je <strong>Dinu Subašića </strong>koji<strong> </strong>je<strong> </strong>došao u 'Zadrugu' kao podrška Slavonki<strong> Ivi Grgurić </strong>(27).</p><p>- Napuši mi se ku***. Je*em te u usta smrdljiva. Mrš, je*em i tebe i Zagreb i čitavu Hrvatsku - urlikao je tada, a onda je počeo udarati Dinu.</p><p>Zaštitari i ostali natjecatelji umiješali su se u tučnjavu i razdvojili ih, a Subašić ga je zbog toga tužio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tomović i Fran se sukobili</strong></p>