Super je biti djed, kaže Cetinski, koji o toj ulozi govori s posebnom toplinom. Osim što je nedavno nastupio u Frankfurtu, okušao se i pred kamerama u filmu 'Taksi ljubav'...
Toni Cetinski za 24sata: 'Moja Elena zna da joj je djed pjevač, ali još mi nije bila na koncertu'
Dobro sam, dobro se osjećam, rekao nam je dobro raspoloženi Tony Cetinski, neposredno prije svog nastupa na Hrvatskoj noći u frankfurtskoj Süwag Energie Areni u subotu navečer. Iako mu ovo nije prvi put na pozornici ovog popularnog okupljanja Hrvata izvan domovine, svaki dolazak, kaže, nosi posebnu emociju.
