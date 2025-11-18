Obavijesti

ODUŠEVIO U FRANKFURTU PLUS+

Toni Cetinski za 24sata: 'Moja Elena zna da joj je djed pjevač, ali još mi nije bila na koncertu'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Toni Cetinski za 24sata: 'Moja Elena zna da joj je djed pjevač, ali još mi nije bila na koncertu'
Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Super je biti djed, kaže Cetinski, koji o toj ulozi govori s posebnom toplinom. Osim što je nedavno nastupio u Frankfurtu, okušao se i pred kamerama u filmu 'Taksi ljubav'...

Dobro sam, dobro se osjećam, rekao nam je dobro raspoloženi Tony Cetinski, neposredno prije svog nastupa na Hrvatskoj noći u frankfurtskoj Süwag Energie Areni u subotu navečer. Iako mu ovo nije prvi put na pozornici ovog popularnog okupljanja Hrvata izvan  domovine, svaki dolazak, kaže, nosi posebnu emociju.

