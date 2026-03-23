

GLAZBENI VIKEND

Tony Cetinski održao koncerte u Ljubljani i Mariboru: 'Slovenija me uvijek dočeka s emocijom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
6
Ovaj vikend bio je stvarno izvanredan. Dvije večeri, dva grada i ista energija - publika koja pjeva svaku riječ i daje ti nevjerojatnu snagu na pozornici, rekao je pjevač

Admiral

Nakon iznimno uspješnog koncertnog vikenda u Sloveniji, Tony Cetinski još jednom je potvrdio zašto već desetljećima slovi za jednu od najvećih pop zvijezda. Tijekom dva iznimno posjećena koncerta u Mariboru i ljubljanskom Media Centru, publika je uživala u večerima ispunjenima emocijama i hitovima koji su obilježili njegovu karijeru, a među kojima su "Blago onom tko te ima", "Umirem 100X dnevno", "Kad žena zavoli", "Jednom u životu", "Onaj ko te ljubi sretan je" i brojni drugi.

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje poseban glazbeni doživljaj. Kako i sam ističe, upravo je publika ono što svaki njegov koncert čini posebnim.

"Slovenija me uvijek dočeka s posebnom emocijom, ali ovaj vikend bio je stvarno izvanredan. Dvije večeri, dva grada i ista energija - publika koja pjeva svaku riječ i daje ti nevjerojatnu snagu na pozornici. Hvala svima od srca, ovo su trenuci zbog kojih radim ovaj posao", izjavio je Tony.

Iako je otvaranje dvorana bilo najavljeno za 21 sat, a početak koncerta za 22:30, gužve su se počele stvarati ranije pa su zbog velikog interesa organizatori odlučili započeti koncert prije planiranog.

Dok su posjetitelji pristizali i dvorane se punile, za zagrijavanje atmosfere pobrinuli su se DJ Metodi u Mariboru te u Ljubljani poznata medijska osoba i DJ-ica Tara Zupančič, koji su svojom energijom uspješno pripremili publiku za nezaboravne glazbene večeri. Podsjećamo kako Tonyja uskoro očekuje i veliki rođendanski koncert u Areni Zagreb 30. Svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

