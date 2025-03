Tony Cetinski uživa uz more, a uveo je i promjene u prehrani: 'Rezultat je 13 kilograma manje'

Nakon tri mjeseca pauze od koncerata, Tony Cetinski zabavio je publiku za Dan žena u Velikoj Gorici. Pauzu od koncerata iskoristio je da se odmori i da što više vremena provede na moru, a kaže kako živi mirnije i zdravije. Otkrio je da on i supruga minimalno dva put na tjedan jedu ribu za ručak te kako je izgubio 13 kilograma.

Cetinski je u međuvremenu objavio i reizdanje svog albuma 'Ljubav i bol' nakon 30 godina, ovoga puta na vinilu.

Foto: Dusan Milenkovic

- To je nešto što je novo bilo, novi zvuk, sjećam se da je Guido Mineo di god bi izlazili, još to preslušavao u svom automobilu daj dođi čut, u autu se preslušavalo sve. Išao je po klubovima i nije govorio o kome se radi nego je nagovarao DJ-ja, ajde da vidimo kako će reagirati publika, puštao je demo snimke da vidi reakciju - prisjetio se Cetinski tog vremena za IN Magazin.

Jako puno vremena provodi uz more, a kaže kako je ponovno otkrio i ljubav prema ribolovu.

- Često sam na moru, skoro svaki dan, žena će poludjeti već s tim, tamo je mir, zen, svježi zrak i ne možeš nego biti dobro - otkrio je pjevač.

- Uz svoju suprugu živim korizmu cijelu godinu i imamo dva dana u tjednu post i to ne zato što moramo, ili fanatično želimo, nego jednostavno tako sam se naviknuo - otkrio je pjevač te dodao kako sa suprugom voli provoditi vrijeme u isusovačkom samostanu.

Foto: Bane T. Stojanovic

- U Opatiji preko puta stana gdje smo živjeli je samostan i mi smo tamo njima pomagali, kuhali, prali posuđe, sve te normalne stvari izvan tog teološkog, a tu hoćeš nećeš svaki dan naučiš neku priču - ispričao je Cetinski.

Tony ne skriva koliko mu vjera znači u životu, a lani je kazao kako ga je u najtežim životnim trenucima spasila upravo vjera.