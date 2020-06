Tony svojoj Dudi koja je završila lani u bolnici posvetio nježne riječi: 'Ljubavi, novi rođendan'

<p><strong>Dubravka Cetinski</strong> (36), supruga pjevača <strong>Tonyja Cetinskog </strong>(51) prije točno godinu dana doživjela je moždani udar, a on je povodom toga objavio emotivan tekst posvećen njoj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dubravka Cetinski imala je moždani udar</strong></p><p>- 'Nitko tko se uzda u milosrđe Krista ne treba se bojati tame, jer ne bježi svjetlo od tame, već tama od svjetla!' 11.06.2019. tvoj novi rođendan ljubavi - baš na Tijelovo. Da, prošlo je godinu dana ljubavi moja. Voli te muž - napisao je pjevač u opis fotografije na kojoj drži Dubravku za ruku. </p><p>Kad je Dubravka doživjela moždani udar, Tony joj je spasio život. Dok su uređivali sobu u svojem domu, u jednom trenutku Dubravki je pozlilo. Vidjevši da joj je loše, Tony je ostao priseban i odmah počeo reanimaciju. Hitna pomoć, koju je Tony pozvao, brzo je stigla, pa je za manje od sat vremena već bila hospitalizirana u riječkom KBC-u. </p><p>- Očvrsnulo nas je sve to kao ljude, približilo još više vjeri. Ništa nije slučajno. U Opatiji, u malom stančiću gdje živimo, u susjedstvu nam je crkva isusovaca... Sve nas je to sudbinski dovelo do novih druženja - ispričao je Tony nedavno. </p>