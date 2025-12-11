Top 10 filmova na Apple TV+

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta svojom bogatom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova ovog tjedna – pogledajte što se najviše gleda i zašto su ovi filmovi i toliko popularni!

1. One Battle After Another

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 94%



Ova kriminalistička komedija prati bivšeg revolucionara Boba (Leonardo DiCaprio), koji živi izvan mreže sa svojom kćeri Willom. Kada se nakon 16 godina ponovno pojavi njegov stari neprijatelj i Willa nestane, Bob kreće u potragu koja će ih oboje suočiti s posljedicama njegove prošlosti. U režiji Paula Thomasa Andersona, ovo je film prepun napetosti, humora i obiteljskih drama. (SAD, 2025., Kriminalistička komedija)





2. F1

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 82%



Brad Pitt tumači legendarnog vozača Sonnyja Hayesa, kojeg nagovaraju na povratak iz mirovine kako bi predvodio posrnuli F1 tim i mentorirao mladog vozača. Film donosi uzbuđenje auto-moto sporta, rivalstva i drugu šansu za slavu. (SAD, 2025., Sportska drama)





3. TRON: Ares

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 53%



Ares, napredni program iz digitalnog svijeta, poslan je u stvarni svijet na opasnu misiju – prvi susret čovječanstva s AI bićima. U glavnim ulogama Jared Leto i Greta Lee, film obiluje vizualnim efektima i cyberpunk atmosferom. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika)





4. Nobody 2

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 77%



Nastavak hita o Hutchu Mansellu (Bob Odenkirk), bivšem ubojici koji nakon pokušaja provale ponovno ulazi u svijet nasilja i otkriva tajne iz prošlosti svoje obitelji. Akcija, napetost i neočekivani obrati garantirani! (SAD, 2025., Akcija)





5. Mission: Impossible – The Final Reckoning

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%



Ethan Hunt (Tom Cruise) i ekipa IMF-a suočavaju se s prijetnjom umjetne inteligencije koja prijeti cijelom svijetu. Utrka s vremenom, špijunske intrige i spektakularne akcijske scene čine ovaj nastavak nezaobilaznim za ljubitelje franšize. (SAD, 2025., Akcija/Špijunski film)





6. Dracula

IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 67%



Luc Besson donosi novu verziju legende o Drakuli – od prokletstva u 15. stoljeću do tragične ljubavi u 19. stoljeću. Caleb Landry Jones i Christoph Waltz predvode ovu mračnu i atmosferičnu horor priču. (Francuska, 2025., Horor)





7. The Grinch

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%



Animirani klasik o mrzovoljnom Grinchu (glas Benedict Cumberbatch) koji planira ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Savršeno za obiteljsko gledanje u blagdansko vrijeme! (SAD, 2018., Animacija/Božićni film)





8. Home Alone

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%



Bezvremenski božićni hit o osmogodišnjem Kevinu (Macaulay Culkin) koji ostaje sam kod kuće i brani dom od nespretnih provalnika. Smijeh i nostalgija zajamčeni! (SAD, 1990., Komedija/Božićni film)





9. Jurassic World Rebirth

IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 50%



Pet godina nakon Dominion-a, elitni tim predvođen Zorom Bennett (Scarlett Johansson) kreće na misiju spašavanja genetskog materijala najvećih dinosaura. Neočekivani susreti i šokantna otkrića čekaju na izoliranom otoku. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika)





10. Wicked

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%



Filmska adaptacija slavnog Broadway mjuzikla o prijateljstvu između Elphabe (Cynthia Erivo) i Glinde (Ariana Grande) u zemlji Oz. Priča o različitostima, sudbini i magiji. (SAD, 2024., Mjuzikl)