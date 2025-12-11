Obavijesti

Show

Komentari 0
HITOVI TJEDNA

Top 10 filmova na Apple TV+

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 filmova na Apple TV+
4
Foto: YouTube

Otkrijte koji su filmovi najgledaniji na Apple TV+ platformi širom svijeta ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 hit naslova – pronađite svoj novi favorit.

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta svojom bogatom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova ovog tjedna – pogledajte što se najviše gleda i zašto su ovi filmovi i toliko popularni!

1. One Battle After Another

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 94%


Ova kriminalistička komedija prati bivšeg revolucionara Boba (Leonardo DiCaprio), koji živi izvan mreže sa svojom kćeri Willom. Kada se nakon 16 godina ponovno pojavi njegov stari neprijatelj i Willa nestane, Bob kreće u potragu koja će ih oboje suočiti s posljedicama njegove prošlosti. U režiji Paula Thomasa Andersona, ovo je film prepun napetosti, humora i obiteljskih drama. (SAD, 2025., Kriminalistička komedija)



2. F1

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 82%


Brad Pitt tumači legendarnog vozača Sonnyja Hayesa, kojeg nagovaraju na povratak iz mirovine kako bi predvodio posrnuli F1 tim i mentorirao mladog vozača. Film donosi uzbuđenje auto-moto sporta, rivalstva i drugu šansu za slavu. (SAD, 2025., Sportska drama)



3. TRON: Ares

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 53%


Ares, napredni program iz digitalnog svijeta, poslan je u stvarni svijet na opasnu misiju – prvi susret čovječanstva s AI bićima. U glavnim ulogama Jared Leto i Greta Lee, film obiluje vizualnim efektima i cyberpunk atmosferom. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika)



4. Nobody 2

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 77%


Nastavak hita o Hutchu Mansellu (Bob Odenkirk), bivšem ubojici koji nakon pokušaja provale ponovno ulazi u svijet nasilja i otkriva tajne iz prošlosti svoje obitelji. Akcija, napetost i neočekivani obrati garantirani! (SAD, 2025., Akcija)



5. Mission: Impossible – The Final Reckoning

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%


Ethan Hunt (Tom Cruise) i ekipa IMF-a suočavaju se s prijetnjom umjetne inteligencije koja prijeti cijelom svijetu. Utrka s vremenom, špijunske intrige i spektakularne akcijske scene čine ovaj nastavak nezaobilaznim za ljubitelje franšize. (SAD, 2025., Akcija/Špijunski film)



6. Dracula

IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 67%


Luc Besson donosi novu verziju legende o Drakuli – od prokletstva u 15. stoljeću do tragične ljubavi u 19. stoljeću. Caleb Landry Jones i Christoph Waltz predvode ovu mračnu i atmosferičnu horor priču. (Francuska, 2025., Horor)



7. The Grinch

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%


Animirani klasik o mrzovoljnom Grinchu (glas Benedict Cumberbatch) koji planira ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Savršeno za obiteljsko gledanje u blagdansko vrijeme! (SAD, 2018., Animacija/Božićni film)



8. Home Alone

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%


Bezvremenski božićni hit o osmogodišnjem Kevinu (Macaulay Culkin) koji ostaje sam kod kuće i brani dom od nespretnih provalnika. Smijeh i nostalgija zajamčeni! (SAD, 1990., Komedija/Božićni film)



9. Jurassic World Rebirth

IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 50%


Pet godina nakon Dominion-a, elitni tim predvođen Zorom Bennett (Scarlett Johansson) kreće na misiju spašavanja genetskog materijala najvećih dinosaura. Neočekivani susreti i šokantna otkrića čekaju na izoliranom otoku. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika)


ŠTO ĆETE GLEDATI? Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan
Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan

10. Wicked

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%


Filmska adaptacija slavnog Broadway mjuzikla o prijateljstvu između Elphabe (Cynthia Erivo) i Glinde (Ariana Grande) u zemlji Oz. Priča o različitostima, sudbini i magiji. (SAD, 2024., Mjuzikl)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...
NISU IZAŠLI PRAZNIH RUKU

EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...

Luka Modrić i njegova supruga Vanja 'ulovljeni' su u shoppingu u Milanu. Bračni par posjetio je luksuznu trgovinu u kojoj su se zadržali otprilike sat vremena, a iz nje izašli su s nekoliko vrećica...
Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'
KAROLINA ILIĆ

Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić. Pjevačica nam je rekla da je mogla ići ravno u finale
Skinula 50 kilograma i objavom šokirala fanove: Ovako danas izgleda Marija iz Života na vagi
TRANSFORMACIJA

Skinula 50 kilograma i objavom šokirala fanove: Ovako danas izgleda Marija iz Života na vagi

Marija Bartulović (25) jedna od najomiljenijih natjecateljica devete sezone showa Život na vagi, ponovno je oduševila javnost - ovoga puta nevjerojatnom transformacijom koju je pokazala na Instagramu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025