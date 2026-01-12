Top 10 filmova na HBO-u: Među njima dobitnik Zlatnog globusa

Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, HBO Max je i ovog tjedna pripremio odličnu ponudu. Pogledajte top 10 najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj – možda vas iznenadi tko je na prvom mjestu!

Top 10 filmova na HBO Max u Hrvatskoj:

1. Karate Kid: Legends (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 58%)

Ova nova verzija kultnog hita prati Li Fonga, talentiranog kung fu borca koji nakon obiteljske tragedije seli iz Pekinga u New York. Kada njegov novi prijatelj upadne u nevolje, Li ulazi u karate natjecanje, ali shvaća da mu sama vještina nije dovoljna. U pomoć mu priskaču učitelj Mr. Han i originalni Karate Kid, Daniel LaRusso, te zajedno otkrivaju novu, jedinstvenu borilačku tehniku. Spektakularni obračuni i emotivna priča čine ovaj film pravim izborom za ljubitelje akcije. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)

2. One Battle After Another (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 95%)

Leonardo DiCaprio i Sean Penn u napetoj crnohumornoj drami o bivšem revolucionaru Bobu i njegovoj kćeri Willa. Kada njegova zakleta neprijateljica ponovno ispliva na površinu nakon 16 godina, a Willa nestane, Bob mora preispitati svoju prošlost i boriti se za svoju obitelj. Film je proglašen najboljim filmskim mjuziklom ili komedijom, jedan od četiri Zlatna globusa koji je dobio. (SAD, 2025., Krimi, Komedija)

Foto: Profimedia

3. River Wild (IMDB: 5.3, Rotten Tomatoes: 80%)

Brat i sestra, čiji je odnos pun nepovjerenja, kreću na rafting avanturu s prijateljima iz djetinjstva. No, jedan od njih skriva mračnu stranu koja prijeti cijeloj skupini. Napeti triler smješten na uzburkane vode divlje rijeke. (SAD, 2023., Triler)

4. Jane Austen Wrecked My Life (IMDB: 6.2)

Ambiciozna spisateljica upisuje književnu rezidenciju i ubrzo se nađe u ljubavnim zavrzlamama dostojnima romana Jane Austen. Romantična komedija iz Francuske koja će razgaliti sve ljubitelje književnosti i romanse. (Francuska, 2025., Romantična komedija)

5. The Alto Knights (IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 40%)

Robert De Niro u ulozi mafijaškog bossa Franka Costella, koji se sukobljava s nekadašnjim prijateljem Vito Genoveseom. Njihova borba za prevlast na ulicama New Yorka zauvijek mijenja lice mafije i Amerike. (SAD, 2025., Drama, Gangsteri)

6. Bright Star (IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 83%)

Biografska drama o mladoj Fanny Brawne i pjesniku Johnu Keatsu. Njihova zabranjena ljubav i umjetničko nadahnuće ispričani su kroz nježne kadrove i emotivne dijaloge. (UK, 2009., Biografija, Pisci)

7. The Last Ashes

Mračna drama o Hélene, koja nakon bijega iz patrijarhalne zajednice u Luksemburgu, godinama kasnije prerušena dolazi po osvetu obitelji koja joj je uništila život. (Luksemburg, 2023., Drama, Osveta)

8. Kingsman: The Secret Service (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 75%)

Neočekivani mladić postaje dio tajne špijunske organizacije baš kad svijet prijeti opasni tehnološki genij. Akcijska komedija s Taronom Egertonom i Colinom Firthom. (UK, 2015., Akcija, Špijuni)

9. The Karate Kid (IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 66%)

Dre Parker seli iz Detroita u Kinu, gdje uz pomoć Mr. Hana otkriva pravu bit kung fua. Emotivna priča o sazrijevanju, prijateljstvu i hrabrosti. (SAD, 2010., Akcija, Kung-fu)

10. Kingsman: The Golden Circle (IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 50%)

Nakon napada na sjedište Kingsmana, Eggsy i Merlin udružuju snage s američkom agencijom Statesman kako bi spasili svijet. Nastavak popularnog akcijskog hita. (UK, 2017., Akcija, Špijuni)