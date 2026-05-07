Top 10 filmova na Netflixu

Piše 24sata,
Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljan popis s opisima i ocjenama – provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove!

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih filmova – savršenu inspiraciju za vaš sljedeći filmski maraton!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Apex, IMDB: 6.0/10

Ovaj napeti triler prati ženu u žalosti (Charlize Theron) koja se otisne na solo pustolovinu australskom divljinom. No, njezina borba za preživljavanje postaje paklena igra kad se nađe na meti lukavog ubojice. Uz Theron, u filmu glume i Taron Egerton te Eric Bana, a režiju potpisuje Baltasar Kormákur. (SAD, 2026., Triler, Survival)

2. Swapped, IMDB: 7.0/10

U čarobnom animiranom svijetu Doline, mala šumska životinja i kraljevska ptica zamijene tijela i prisiljeni su surađivati na urnebesnom putovanju. Glasove posuđuju Michael B. Jordan i Juno Temple. (SAD, 2026., Animirani)

3. Buen Camino, IMDB: 6.0/10

Komedija o Checcu, razmaženom nasljedniku bogatog industrijalca, čiji se život preokrene kad mu nestane kćer. Prisiljen je preuzeti odgovornost i krenuti u potragu, iako o kćeri ne zna gotovo ništa. (Italija, 2025., Komedija, Putovanje)

4. My Favorite Wedding, IMDB: 6.2/10

Romantična komedija o ambicioznoj Tess koja planira vjenčanje svoje najbolje prijateljice, ali i vlastiti ljubavni život kad upozna šarmantnog Michaela. (SAD, 2017., Romantična komedija)

5. Finders Keepers, IMDB: 4.3/10

Horor o ukletoj lutki koja djevojčici pokazuje zašto se djeca ne bi trebala igrati s mrtvima. (SAD, 2014., Horor)

6. Mimic, IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 61%

Znanstveno-fantastični horor Guillerma del Tora o mutiranim kukcima koji mogu oponašati ljude i teroriziraju Manhattan. U glavnoj ulozi Mira Sorvino. (SAD, 1997., Horor, Znanstvena fantastika)

7. My Boss's Daughter, IMDB: 4.7/10, Rotten Tomatoes: 8%

Romantična komedija o mladiću koji čuva kuću svog šefa kako bi se približio njegovoj kćeri, ali planovi mu pođu po zlu. (SAD, 2003., Romantična komedija)

8. Speak No Evil, IMDB: 6.8/10

Psihološki horor u kojem američka obitelj vikend provodi kod britanske obitelji, ali idiličan odmor prerasta u jezivu noćnu moru. (SAD, 2024., Horor)

9. Je m'appelle Agneta, IMDB: 6.0/10

Komedija o Agneti, nezaposlenoj ženi koja prihvaća posao au paira u Provansi i doživljava neočekivano životno buđenje. (Švedska, 2026., Komedija)

10. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru, Lucy i djevojčice dobivaju novog člana obitelji, Gru Jr., dok se suočavaju s novim neprijateljem. Nova animirana avantura za cijelu obitelj! (SAD, 2024., Animirani)

Jeste li već pogledali ove hit naslove? Koji je vaš favorit s popisa? Ova lista je idealna za sve koji traže provjerene preporuke i žele biti u toku s najgledanijim sadržajem na Netflixu u Hrvatskoj!

 *uz korištenje AI-ja
 

