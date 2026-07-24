Top 10 filmova na SkyShowtime

SkyShowtime i ovog tjedna nudi pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, donosimo vam detaljnu listu najgledanijih filmova na ovoj popularnoj streaming platformi.

Top 10 filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. The Odyssey: The Making of an Epic

Ekskluzivni dokumentarac vodi vas iza kulisa stvaranja epskog akcijskog spektakla Christophera Nolana, "The Odyssey". Pratite monumentalnu produkciju ove adaptacije Homerove sage: snimanje u šest zemalja, preko 5.300 kostima i inovativna IMAX tehnologija. Zvjezdanu postavu predvode Matt Damon, Tom Holland i Anne Hathaway, a gledatelji otkrivaju kako su oživjeli svijet grčkih bogova i čudovišta. (IMDB: –, Rotten Tomatoes: –)

2. Five Nights at Freddy's 2, IMDB: 5.2, Rotten Tomatoes: 16%

Godinu dana nakon jezivih događaja u Freddy Fazbear's Pizza, lokalne legende prerastaju u "Fazfest". Abby potajno pokušava ponovno stupiti u kontakt s Freddyjem i ekipom, što pokreće lanac zastrašujućih događaja i otkriva pravu prošlost Freddyjeve pizzerije. (Horor, SAD, 2026.)

3. Honey Don't!, IMDB: 5.2, Rotten Tomatoes: 45%

Privatna detektivka iz malog grada, Honey O'Donahue, istražuje niz misterioznih smrti povezanih s tajanstvenom crkvom. U glavnim ulogama Margaret Qualley i Aubrey Plaza. (Krimi, SAD, 2026.)

4. Bugonia, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 88%

Mladi pčelar Teddy vjeruje da izvanzemaljci uništavaju prirodu. Zajedno s rođakom Donom otima farmaceutsku direktoricu Michelle kako bi spriječio katastrofu. U glavnim ulogama Jesse Plemons i Emma Stone, režija Yorgos Lanthimos. (SF, triler, SAD, 2026.)

5. Wicked: For Good, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 66%

Dok bijesna rulja prijeti Zloj vještici, Glinda i Elphaba moraju zajednički pronaći put do oprosta i promjene. Film o prijateljstvu, empatiji i borbi za bolje sutra. U glavnim ulogama Cynthia Erivo i Ariana Grande. (Fantazija, SAD, 2026.)

6. Dracula Untold, IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 25%

Vlad Tepes, kako bi zaštitio obitelj od sultana, okreće se mračnim silama i postaje legendarni vampir Dracula. Akcijski spektakl s Lukeom Evansom u glavnoj ulozi. (Povijesni akcijski horor, SAD, 2014.)

7. The Friend, IMDB: 6.4

Njujorška spisateljica Iris nasljeđuje ogromnog psa, što joj u potpunosti mijenja život. Kroz neočekivano prijateljstvo s psom Apollo, Iris se suočava sa svojom prošlošću i kreativnošću. U glavnoj ulozi Naomi Watts. (Drama, SAD, 2026.)

8. Pitch Black, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 59%

Nakon što im se svemirski brod sruši na nepoznatom planetu, preživjeli otkrivaju smrtonosna stvorenja koja vrebaju u tami. Vin Diesel briljira kao antiheroj Riddick. (SF, triler, SAD, 2000.)

9. Star Trek: First Contact, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 93%

Borg napada Zemlju, a kapetan Picard i posada USS Enterprisea putuju kroz vrijeme kako bi spasili budućnost Federacije. Kultni SF spektakl s Patrickom Stewartom. (SF, SAD, 1996.)

10. Star Trek: Insurrection, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 55%

Kada Savez i vanzemaljci pokušaju preuzeti planet s regenerativnim moćima, kapetan Picard i njegova posada brane njegove stanovnike i same ideale Federacije. (SF, SAD, 1998.)

*uz korištenje AI-ja



