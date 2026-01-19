Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovaj tjedan

HBO Max i ove zime donosi uzbudljiv izbor filmova i serija za sve ukuse! Pripremili smo najnoviju tjednu top listu najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili vas možda čeka novi favorit!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Alien: Romulus (IMDB: 7.5)

Ova napeta znanstvenofantastična avantura prati grupu mladih kolonizatora koji, istražujući napuštenu svemirsku postaju, nailaze na najstrašniji oblik života u svemiru. U glavnim ulogama su Cailee Spaeny, David Jonsson i Archie Renaux, a režiju potpisuje Fede Álvarez. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika, Alien Invasion)

2. One Battle After Another (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 95%)

Leonardo DiCaprio i Sean Penn u crnohumornoj krimi-drami Paula Thomasa Andersona. Bivši revolucionar Bob živi izvan sustava sa svojom kćeri, ali kad njegov stari neprijatelj ponovno zaprijeti i kći nestane, Bob kreće u očajničku potragu. (SAD, 2025., Krimi komedija)

3. Karate Kid: Legends (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 58%)

Nakon obiteljske tragedije, mladi majstor kung fua Li Fong seli se iz Pekinga u New York. Uz pomoć legendarnog Daniela LaRussa i učitelja Hana, Li spaja karate i kung fu za epski obračun. Uloge: Jackie Chan, Ben Wang. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)

4. The Duchess (IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 62%)

Povijesna drama o životu Georgiane, vojvotkinje od Devonshire, poznate po raskošnom i skandaloznom životu. Keira Knightley briljira u glavnoj ulozi. (UK, 2008., Romansa)

5. Longing (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 18%)

Dirljiva drama o poslovnom magnatu koji neočekivano otkriva da ima dijete s bivšom djevojkom iz malog mjesta. U glavnim ulogama Diane Kruger i Richard Gere. (Kanada, 2024., Drama)

6. Life (IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 67%)

Posada Međunarodne svemirske postaje proučava uzorak s Marsa koji krije inteligentan izvanzemaljski život. U glavnim ulogama Jake Gyllenhaal i Ryan Reynolds. (SAD, 2017., Znanstvena fantastika)

7. River Wild (IMDB: 5.3, Rotten Tomatoes: 80%)

Napeti triler o bratsko-sestrinskom odnosu na rafting izletu koji se pretvara u borbu za preživljavanje kad se otkrije tko je pravi neprijatelj. Adam Brody i Leighton Meester u glavnim ulogama. (SAD, 2023., Triler)

8. Tess (IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 81%)

Višestruko nagrađivana ekranizacija romana Thomasa Hardyja u režiji Romana Polanskog. Nastassja Kinski u ulozi snažne seljanke u Engleskoj 19. stoljeća. (UK, 1979., Drama)

9. Black Hawk Down (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 77%)

Ratna drama Ridleyja Scotta o američkim vojnicima u Somaliji, temeljenoj na stvarnim događajima. Uloge: Josh Hartnett, Eric Bana. (SAD, 2001., Ratni film)

10. Jane Austen Wrecked My Life (IMDB: 6.2)

Romantična komedija o mladoj spisateljici koja upisuje rezidenciju za pisce i ubrzo se nađe u ljubavnim zavrzlamama dostojnim romana Jane Austen. (Francuska, 2025., Romantična komedija)