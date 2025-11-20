Obavijesti

Show

Komentari 0
KOJI JE VAŠ FAVORIT?

Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Foto: YouTube/screenshot

Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan od 17. studenog 2025. Donosimo detaljan pregled najgledanijih naslova, uključujući ocjene, glumačke postave i zanimljive sinopsise

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt novih i starih hitova koji osvajaju publiku diljem Hrvatske. Božićni filmovi, uzbudljive animacije, napeti trileri i dokumentarci - donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 17. studenog 2025.

IZAZVALA REAKCIJE Treća sezona 'Diplomatkinje': Predsjednik Hrvatske izaziva nevolje u popularnoj seriji
Treća sezona 'Diplomatkinje': Predsjednik Hrvatske izaziva nevolje u popularnoj seriji

1. A Merry Little Ex-Mas

IMDB: 5.4/10

Ova romantična božićna komedija prati nedavno rastavljeni par koji pokušava provesti još jedan posljednji Božić sa svojom djecom prije nego što žena proda obiteljsku kuću i započne novi život. Složena situacija dodatno se komplicira kad muž dovede svoju novu djevojku. U glavnim ulogama su Alicia Silverstone i Oliver Hudson. (SAD, 2025., Romantika, Božić)

2. In Your Dreams

IMDB: 6.5/10

Animirana obiteljska avantura prati Stevie i njenog brata Elliota koji ulaze u svijet snova kako bi zamolili Sandmana da im podari savršenu obitelj. Glasove posuđuju Jolie Hoang-Rappaport i Simu Liu. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski)

3. Frankenstein

IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 85%

Guillermo del Toro donosi novu viziju klasičnog horora – briljantni znanstvenik Victor Frankenstein stvara čudovište, što dovodi do tragičnih posljedica za obojicu. U glavnim ulogama Oscar Isaac i Mia Goth. (SAD, 2025., Horor)

4. Scary Movie

IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 51%

Kultna parodija na horor filmove koja ismijava najveće blockbustere poput Scream i The Matrix. Uvijek aktualna komedija s Marlon Wayansom i Annom Faris. (SAD, 2000., Komedija, Parodija)

5. She's All That

IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 42%

Popularni srednjoškolac prihvaća izazov da neuglednu djevojku pretvori u kraljicu maturalne večeri. Romantična komedija s Freddiejem Prinzeom Jr. i Rachael Leigh Cook. (SAD, 1999., Romantika, Komedija)

6. Mango

IMDB: 5.8/10

Danska drama o menadžerici hotela i vlasniku plantaže manga čiji se odnosi neočekivano razvijaju iz sukoba u nešto više. (Danska, 2025., Drama)

7. Anyone But You

IMDB: 6.4/10

Nakon savršenog prvog spoja, Bea i Ben se ponovno susreću na vjenčanju u Australiji, gdje odluče glumiti par. Romantična komedija s Sydney Sweeney i Glenom Powellom. (SAD, 2023., Romantika, Komedija)

8. The Brothers Grimm

IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 38%

Braća Grimm putuju selima i glume istjerivače duhova, no susret s pravim magičnim bićima stavlja ih na pravu kušnju. U glavnim ulogama Matt Damon i Heath Ledger. (SAD, 2005., Fantazija)

9. Being Eddie

IMDB: 7.0/10

Dokumentarac u kojem Eddie Murphy osobno priča o svojoj bogatoj karijeri kroz komedije, drame, animacije i obiteljske filmove. (SAD, 2025., Dokumentarni)

10. That Christmas

IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 56%

Animirani božićni film o stanovnicima gradića Wellington-on-Sea, čije planove mijenja najgora snježna oluja u povijesti – čak ni Djed Božićnjak nije pošteđen! (UK, 2024., Animacija, Božić)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razvodi koji su šokirali Hrvate
NISU DALI NASLUTITI

Razvodi koji su šokirali Hrvate

Iako na društvenim mrežama životi poznatih često izgledaju idilični, oni su ponekad daleko od toga. Savršene obiteljske fotografije i zajednički odmori iz snova ponekad su samo privid, dok u stvarnosti, iza zatvorenih vrata, pucaju veze koje su godinama izgledale neprobojne.
Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'
LJIGAVA SMETANJA

Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'

No i uz 'mirisne' neprijatelje radovi ne staju. Justusu Reidu se u novom videu pridružila i djevojka Angie, koja mu je pomogla u bojanju daski za drvenu terasu
Naša misica Laura Gnjatović: Stopala su mi u ranama, ni na hitnoj nije ovako naporno...
U BORBI ZA SVJETSKU KRUNU

Naša misica Laura Gnjatović: Stopala su mi u ranama, ni na hitnoj nije ovako naporno...

Laura Gnjatović nalazi se u Tajlandu, gdje se priprema za veliko finale svjetskog izbora ljepote. Iza glamura krije se i naporan tempo, gotovo cijele dane provodi u visokim petama, pa su joj stopala u ranama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025