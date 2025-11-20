Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt novih i starih hitova koji osvajaju publiku diljem Hrvatske. Božićni filmovi, uzbudljive animacije, napeti trileri i dokumentarci - donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 17. studenog 2025.

1. A Merry Little Ex-Mas

IMDB: 5.4/10

Ova romantična božićna komedija prati nedavno rastavljeni par koji pokušava provesti još jedan posljednji Božić sa svojom djecom prije nego što žena proda obiteljsku kuću i započne novi život. Složena situacija dodatno se komplicira kad muž dovede svoju novu djevojku. U glavnim ulogama su Alicia Silverstone i Oliver Hudson. (SAD, 2025., Romantika, Božić)

2. In Your Dreams

IMDB: 6.5/10

Animirana obiteljska avantura prati Stevie i njenog brata Elliota koji ulaze u svijet snova kako bi zamolili Sandmana da im podari savršenu obitelj. Glasove posuđuju Jolie Hoang-Rappaport i Simu Liu. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski)

3. Frankenstein

IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 85%

Guillermo del Toro donosi novu viziju klasičnog horora – briljantni znanstvenik Victor Frankenstein stvara čudovište, što dovodi do tragičnih posljedica za obojicu. U glavnim ulogama Oscar Isaac i Mia Goth. (SAD, 2025., Horor)

4. Scary Movie

IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 51%

Kultna parodija na horor filmove koja ismijava najveće blockbustere poput Scream i The Matrix. Uvijek aktualna komedija s Marlon Wayansom i Annom Faris. (SAD, 2000., Komedija, Parodija)

5. She's All That

IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 42%

Popularni srednjoškolac prihvaća izazov da neuglednu djevojku pretvori u kraljicu maturalne večeri. Romantična komedija s Freddiejem Prinzeom Jr. i Rachael Leigh Cook. (SAD, 1999., Romantika, Komedija)

6. Mango

IMDB: 5.8/10

Danska drama o menadžerici hotela i vlasniku plantaže manga čiji se odnosi neočekivano razvijaju iz sukoba u nešto više. (Danska, 2025., Drama)

7. Anyone But You

IMDB: 6.4/10

Nakon savršenog prvog spoja, Bea i Ben se ponovno susreću na vjenčanju u Australiji, gdje odluče glumiti par. Romantična komedija s Sydney Sweeney i Glenom Powellom. (SAD, 2023., Romantika, Komedija)

8. The Brothers Grimm

IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 38%

Braća Grimm putuju selima i glume istjerivače duhova, no susret s pravim magičnim bićima stavlja ih na pravu kušnju. U glavnim ulogama Matt Damon i Heath Ledger. (SAD, 2005., Fantazija)

9. Being Eddie

IMDB: 7.0/10

Dokumentarac u kojem Eddie Murphy osobno priča o svojoj bogatoj karijeri kroz komedije, drame, animacije i obiteljske filmove. (SAD, 2025., Dokumentarni)

10. That Christmas

IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 56%

Animirani božićni film o stanovnicima gradića Wellington-on-Sea, čije planove mijenja najgora snježna oluja u povijesti – čak ni Djed Božićnjak nije pošteđen! (UK, 2024., Animacija, Božić)