Top 10 najgledanijih filmova u svijetu na Amazon Primeu

Amazon Prime i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova na Prime Video. Evo što se najviše gleda i što ne smijete propustiti!

Top 10 filmova na Amazon Primeu (svijet):

1. Project Hail Mary, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 95%

Ovaj napeti znanstvenofantastični triler prati Rylanda Gracea, srednjoškolskog profesora koji se budi na svemirskom brodu bez sjećanja na svoj identitet. Kako mu se pamćenje vraća, otkriva da je njegova misija spasiti Zemlju od izumiranja, koristeći svoje znanje i neočekivana prijateljstva. Glavne uloge tumače Ryan Gosling, Sandra Hüller i James Ortiz, a režiju potpisuju Phil Lord i Christopher Miller.

2. The Sheep Detectives, IMDB: 7.4

George Hardy, pastir koji obožava svoje ovce, svake večeri im čita detektivske romane – ne znajući da ga one uistinu razumiju! Kada Georgea pronađu mrtvog, ovce odlučuju same riješiti zločin. U ovoj urnebesnoj misteriji glasove posuđuju Hugh Jackman, Emma Thompson i Bryan Cranston.

3. Boulevard, IMDB: 5.2

Hasley i Luke, dvoje mladih s nesređenim životima, pronalaze utočište na bulevaru gdje otkrivaju može li ljubav doista pobijediti sve prepreke. U glavnim ulogama: Eve Ryan i Mikel Niso.

4. Your Fault: London, IMDB: 6.0

Nick i Noah suočavaju se s izazovima koji prijete njihovoj vezi dok započinju nove životne avanture u Londonu i Oxfordu, suočeni s iskušenjima, rivalstvima i izdajama.

5. The Housemaid, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73%

Žena s mračnom prošlošću prihvaća posao kućne pomoćnice u bogatoj obitelji, ali ubrzo otkriva da iza savršene fasade kriju mnoge tajne. Glume Sydney Sweeney i Amanda Seyfried.

6. Nuremberg, IMDB: 7.4

Američki psihijatar Douglas Kelley suočava se s Hermannom Göringom dok procjenjuje sposobnost nacističkih zločinaca za suđenje u povijesnim nürnberškim procesima. U glavnim ulogama: Russell Crowe i Rami Malek.

7. The Drama, IMDB: 7.2

Zaručeni par suočava se s nizom nepredviđenih događaja tijekom tjedna vjenčanja koji testiraju njihovu vezu. Glume Zendaya i Robert Pattinson.

8. Now You See Me: Now You Don't, IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 60%

Četiri jahača ponovno su na okupu, uz novu generaciju iluzionista koji izvode trikove kakve još niste vidjeli. Glavne zvijezde: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson i Isla Fisher.

9. Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, IMDB: 5.7

Jack Ryan ponovno je uvučen u svijet špijunaže kad međunarodna misija otkrije smrtonosnu zavjeru. Akcija i napetost s Johnom Krasinskim i Siennom Miller.

10. Nobody, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 84%

Hutch Mansell, običan čovjek, nakon provale u njegov dom budi svoju tamnu stranu i kreće na put osvete. U glavnoj ulozi Bob Odenkirk.

*uz korištenje AI-ja

