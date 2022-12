Top 10 najpopularnijih glumica: Iako se popis sezonski mijenja, neke su na njemu duže vrijeme

Svake godine objavljuje se lista top 10 najpoznatijih glumica i iako se popis mijenja svake godine, neke su glumice na njemu zaslužno ostale duži niz godina. Vrhunske glumice poput Scarlett Johansson (38) i Angeline Jolie (47) glumile su razne uloge u mnogim filmskim hitovima i bile su na vrhu raznih top lista većinu svojih karijera.

Na visoko prvo mjesto još jednom je zasjela Angelina Jolie, glumica, humanitarka i modna ikona. Zasigurno je jedna od najpoznatijih holivudskih zvijezda. Uz to što se istaknula po svojoj glumi i ostalim talentima, Angelina je i majka šestero djece koju većinom odgaja sama.

Drugo mjesto zauzela je Scarlett Johansson, Scarlett Johansson jedna je od najpopularnijih, najljepših, nagrađivanih i najplaćenijih glumica na svijetu. Ova velika filmska zvijezda debitirala je na filmu s osam godina, a kasnije je glumila u nekoliko svjetskih hitova poput Izgubljeni u prijevodu, Osvetnici, Bračna priča i Hitchcock. Osim što je glumila neke od najpoznatijih uloga u holivudskim filmovima, radila je i na televiziji te izdala svoj album.

3. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence (32) jedna je od neizmjerno talentiranih, uspješnih i najpopularnijih glumica mlađe generacije u Hollywoodu. Poznata je po svojim briljantnim nastupima u filmovima kao što su Hunger Games, Silver Linings Playbook i Joy. Ova s entuzijazmom hvaljena glumica debitirala je na televiziji kao tinejdžerka i stekla veliku popularnost TV serijom The Bill Engvall Show i filmom The Poker House. Povrh svega, ona podržava brojne dobrotvorne svrhe.

4. Emily Blunt

Često smo viđali Emily Blunt (39) kako je istaknuta među 'Najpoželjnijim' i 'Najseksepilnijim' ženama na svijetu. No, ova holivudska glumica britanskog podrijetla puno je više od poželjne žene. Ona je A-lister, totalna bomba i loša osoba koja je prvi put zaokupila pažnju i divljenje publike sporednom ulogom u hitu Vrag nosi Pradu svojim dijalogom i izgledom kojim je ukrala sve scene u kojima se pojavila. Od tada je prešla dug put i uživala u komercijalnom i kritičarskom uspjehu. Udana je za Johna Krasinskog i ima nevjerojatnu djecu.

5. Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen (33) stekla je golemo svjetsko priznanje i pohvale svojom ulogom Wande Maximoff, Grimizne vještice, u poznatim filmovima Osvetnici: Kraj igre i Wanda Vision. Karijeru je započela kao dječja glumica dok je istovremeno kao entuzijastično dijete pohađala satove pjevanja i baleta. Elizabeth Olsen, koja je završila Tisch School of the Arts na Sveučilištu New York, uspješno se nametnula kao jedna od najpopularnijih glumica.

6. Zendaya

Zendaya Maree Stoermer Coleman (26) super je poznata glumica i pjevačica. Najpoznatija je po svom liku u Shake It Up, a karijeru je započela kao manekenka. Kad je u pitanju pjevačka karijera, iza sebe ima nekoliko izdanih singlova i jedan studijski album. Identificira se kao ponosna feministica i otvoreno je pokazala svoju podršku pokretu Black Lives Matter.

7. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy (26) je argentinsko-britanska glumica. Prvu međunarodnu slavu stekla je ulogom u hororu Vještica. Karijeru modela započela je tek sa 16 godina, a bavi se i baletom. Njezina karijera modela utrla je put prema glumi, gdje je brzo pronašla svoje mjesto u nekim od kultnih filmova i serija.

8. Shailene Woodley

Shailene Woodley (31) bila je dječji model u dobi od četiri godine i televizijska zvijezda u dobi od osam godina. Počela je raditi vrlo rano i stekla priznanje i slavu s filmovima The Spectacular Now, The Descendants i filmskim serijalom Divergent. Kasnije je stekla ogromnu popularnost zahvaljujući filmu The Fault in Our Stars i Big Little Lies, seriji HBO-a. Povrh svega, ova nagrađivana glumica također je aktivistica i ekolog.

9. Anne Hathaway

Anne Hathaway (40) neupitno je bila najplaćenija glumica 2010-ih, a i danas je jedna od najpopularnijih glumica na svijetu. Ponosna je vlasnica nekoliko nagrada, među kojima je i Oscar. Počela je glumiti kao tinejdžerica u ranim 2000-ima i tumačila je uloge princeza u svojim prvim filmovima (i bila je silno voljena i hvaljena zbog tih uloga). Kako je njezina karijera napredovala, počela je preuzimati raznovrsnije uloge piše PinkVilla. Ona također podržava LGBTQA+ prava i često vodi kampanje za rodnu ravnopravnost.

10. Zoe Saldana

Zoe Saldana (44), američka glumica, poznata je po glumama u fantastično-avanturističkim filmovima kao što su Avatar, Zvjezdane staze, Čuvari galaksije, Osvetnici: Kraj igre i Osvetnici: Rat beskonačnosti - koji su svi bili gigantski blockbusteri i svjetski hitovi. Suočila se s oštrim kritikama još 2016. kada je upotrijebila šminku koja je potamnila kožu glumeći Ninu Simone, jazz glazbenicu, u biografskom filmu Nina. Ovaj incident također je doveo do velikih rasprava o pristranosti boja u društvu, kao i u holivudskoj industriji.

