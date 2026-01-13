Top 10 naslova na Disney+

Disney+ i dalje oduševljava hrvatsku publiku svojom raznovrsnom ponudom, a ovog tjedna donosimo vam najnoviju listu najgledanijih filmova i serija. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton!

Top 10 najpopularnijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. TRON: Ares (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 53%)

Ovaj spektakularni znanstvenofantastični film vodi nas u cyberpunk svijet gdje sofisticirani Program Ares prvi put izlazi iz digitalnog u stvarni svijet, što označava povijesni susret čovječanstva s umjetnom inteligencijom. U glavnim ulogama su Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters i Gillian Anderson, a režiju potpisuje Joachim Rønning. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika, Cyberpunk)

2. Avatar: The Way of Water (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)

Više od desetljeća nakon događaja iz prvog filma, pratimo obitelj Sully dok se bore za opstanak na Pandori, suočavaju s opasnostima i tragedijama te poduzimaju sve kako bi zaštitili jedni druge. U glavnim ulogama: Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver. Redatelj je James Cameron. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika)

3. Avatar: Fire and Ash | A Special Look

Poseban dokumentarac koji gledateljima donosi ekskluzivan pogled iza kulisa izrade filmskog serijala Avatar. (Dokumentarni film)

4. The Bourne Ultimatum (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 92%)

Treći nastavak popularne akcijske franšize prati Jasona Bournea (Matt Damon) koji pokušava otkriti svoju prošlost dok ga proganja tajna agencija. Uz Damona, glume Julia Stiles i David Strathairn, a režiju potpisuje Paul Greengrass. (SAD, 2007., Akcija, Špijunski film)

5. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

U 22. stoljeću, paraplegični marinac odlazi na Pandoru gdje se mora odlučiti između izvršavanja naredbi i zaštite izvanzemaljske civilizacije. U glavnim ulogama: Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver. Redatelj je James Cameron. (SAD, 2009., Znanstvena fantastika)

6. A Thousand Blows (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 88%)

Serija smještena u opasni svijet ilegalnog boksa u viktorijanskom Londonu 1880-ih. U glavnim ulogama: Malachi Kirby, Erin Doherty i Stephen Graham. (UK, 2025., Drama, Boks, TV serija)

7. Ratatouille (IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%)

Animirani klasik prati Remyja, mladog štakora koji sanja o tome da postane vrhunski francuski kuhar u Parizu. Glasove posuđuju Patton Oswalt, Lou Romano i Janeane Garofalo, a režiju potpisuje Brad Bird. (SAD, 2007., Animacija, Obiteljski film)

8. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Zabavna animirana avantura o prvoj zečici policajki Judy Hopps i njezinom partneru, liscu Nicku Wildu, dok rješavaju misteriozni slučaj u velikom gradu životinja. Glasove posuđuju Ginnifer Goodwin i Jason Bateman. (SAD, 2016., Animacija, Avantura)

9. High Potential (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Krimi serija o samohranoj majci Morgan s nevjerojatnim talentom za rješavanje zločina, koja stvara neobičan, ali učinkovit partnerski odnos s iskusnim detektivom. U glavnim ulogama: Kaitlin Olson i Daniel Sunjata. (SAD, 2024., Krimi, Proceduralna serija)

10. Percy Jackson and the Olympians (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%)

Fantastična serija prati Percyja Jacksona na opasnoj potrazi kroz Ameriku kako bi vratio Zeusov grom i spriječio rat među bogovima. U glavnim ulogama: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries i Aryan Simhadri. (SAD, 2023., Fantazija, Drevna Grčka, TV serija)