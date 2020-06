Top propale veze u 'Ljubav je na selu': Izgledalo je obećavajuće, no ovi parovi ipak nisu uspjeli...

Emisija 'Ljubav je na selu' kandidatima pomaže u pronalasku srodne duše. Nekima se to doista ostvarilo, neki su čak i sklopili brak i osnovali obitelj, dok je za druge kraj ipak bio malo tužniji...

<p>Uskoro počinje 13. sezona popularne emisije 'Ljubav je na selu'. Novi kandidati tražit će srodne duše, a u prošlim sezonama ostvarilo se nekoliko parova. 'Ljubav je na selu' zaslužna je za 13 brakova. No, bilo je i onih čije su veze djelovale obećavajuće, ali su imale nesretan kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest Dušana Golubovca</strong></p><h3>1. Rasema Vladetić i Marko Skelin</h3><p>Iako je farmer <strong>Marko Skelin</strong> (62) još u posljednjoj epizodi 'Ljubavi na selu' tvrdio da su on i njegova odabranica u sretnoj vezi, izgleda da su se stvari nakon finalne emisije promijenile. </p><p>- Na snimanju zadnje emisije su se dogodile neke stvari, nešto ružno. Marko i ja smo se razišli svatko na svoju stranu i nismo se više vidjeli - otkrila je <strong>Rasema Vladetić</strong> (63) za <a href="https://www.rtl.hr/ljubav-je-na-selu/novosti/3356311/rasema-i-marko-nisu-vise-skupa-ne-mogu-reci-nista-lose-protiv-covjeka-u-kojeg-sam-bila-zaljubljena/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Međutim, 'zlatna djevojka' farmera iz Drniša nije željela otkrivati detalje i razloge prekida njihove veze. </p><p>- Ne bih govorila ništa loše o čovjeku u kojeg sam bila zaljubljena, ja još uvijek bolujem za njim - priznala je tada Rasema.</p><h3>2. Jovan Karapandža i Paulina Popović</h3><p>Fatalni Jovan je mnogim damama u realityju zapeo za oko te mu i dalje stižu privatne poruke velikog broja žena iz Hrvatske i inozemstva koje bi se s njim družile. </p><p>Tu 10. sezonu emisije započeo je strastvenim poljupcima s <strong>Paulinom Popović</strong> (39), a okončao ju ponovno u klinču sa svojom miljenicom koju je ranije izbacio iz natjecanja te tako iznenadio gledatelje.</p><p>U finalnoj epizodi prilikom susreta svih farmera dobili su još jednu priliku porazgovarati licem u lice i to na klupici na kojoj su se izdvojili od ostalih farmera i djevojaka. Paulina je jednom prilikom otkrila da se nakon showa nisu vidjeli, ali da su se čuli. Rekla je da ako će jednog dana ponovno vidjeti da će ga opet ljubiti. </p><p>- Postojala je doza strasti i sigurno još postoji samo da se vidimo, dosta smo mi pokušali ispred kamera. Paulina je super cura i baš mi je drago da sam je upoznao - objasnio nam je farmer jednom prilikom.</p><h3>3. Dušan Golubovac i Gorana Vušurović</h3><p>A u posljednjoj sezoni velike su nade davali Dušan i Gorana. Odmah su 'kliknuli', a Gorana je jako željela otići na njegovo imanje. No, nije joj se svidjelo kako Dušan živi jer je ona potpuno drugačija pa se 'ohladila'.</p><p> </p><p> </p>