\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































\u201c13 dugih godina \u201c Sutra negdje u ovo doba napustio si nas fizic\u030cki ali samo fizic\u030cki brate moj. Ne mogu vjerovati koliko i dan danas nedostajes\u030c i koliko nam je jos\u030c uvijek tes\u030cko s\u030cto si prerano otis\u030cao. Z\u030civot stvarno nije fer ....\ud83d\ude22 Pitas\u030c me gdje sam i s\u030cto radim? Plac\u030cem, da plac\u030cem.... Na cesti sam naravno i odvratna je kis\u030ca ali tvoj osmjeh je nada koja je svima u danas\u030cnje c\u030cudno i zlo doba toliko potrebna. Biti c\u0301e sve u redu dok imamo tebe koji nas c\u030cuva svojom prisutnos\u030cc\u0301u, pjesmama i svemu dobrim i plemenitim s\u030cto si ostavio na ovoj planeti. TI SI AN\u0110EO DOBROTE. Znam da nas c\u030cuvas\u030c kao s\u030cto i ti moras\u030c znati da si uvijek u nas\u030cim molitvama. Voli te brat \u2764\ufe0f\ud83d\ude4f\ud83c\udffb\ud83c\uddf2\ud83c\uddf0





A post shared by Tony Cetinski\u2b50\ufe0f\ud835\udd60\ud835\udd57\ud835\udd57\ud835\udd5a\ud835\udd54\ud835\udd5a\ud835\udd52\ud835\udd5d (@tonicetinski) on Oct 14, 2020 at 9:22pm PDT