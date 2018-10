Tošinu menadžericu ne zanima estrada: 'Uzgajam lavande'

Ljiljana Petrović, menadžerica preminulog pjevača Toše Proeskog, nakon njegove smrti povukla se s estrade i počela uzgajati lavande i smilja. Danas je vlasnica najveće plantaže u regiji, a tek nakon deset godina posjetila je njegov grob.

- Prije desetak godina rekla sam da se više nikada neću baviti menadžerskim poslom. Izjavila sam ono što sam iskreno i osjećala, a ta se osjećanja nisu promijenila do danas. Toše i ja smo zajedno završili svoje karijere. Prerano, nažalost. Neshvatljiva mi je potreba pojedinca da me predstavi onakvom kakva nisam, da besramno koristi moje ime, da širi laži i neistine. Umorna sam od čitanja izmišljenih i lažnih intervjua, lažnih profila na društvenim mrežama - otkrila je Ljiljana za Azru.

Nakon smrti Proeskog nudili su joj da bude menadžerica mnogim glazbenicima, ali ona je to odbijala uz objašnjenje da je ona uvijek bila i biti će jedino Tošina menadžerica.

- Nikada nisam razmišljala da se vratim u menadžerske vode, jer bi to bila velika patnja i mučenje za mene. Osjećala bih se kao da sam izdala Tošu. Ja sam bila Tošin menadžer, Tošina Ljilja, tako ste me upoznali i tako će zauvijek i ostati - dodala je bivša menadžerica.

Mnogi su ju kritizirali jer nije htjela otići na Tošin grob u Kruševo, a ona tvrdi kako se osjećala kao da se utapa u moru tuge te da ta bol je neusporediva jedino s onom koju je osjećala njegova obitelj.

- Radeći s Tošom svih tih godina, naučila sam se nositi s lošim ljudima, s neistinitim napisima, koji nas nisu štedjeli ni tada, pa me nije iznenadilo ni ono što se desilo poslije njegovog odlaska. Razumijem da je to ogroman gubitak, velika bol, ali ne razumijem da pritom ne poštujete i tuđu bol. Osjećala sam se kao davljenik u moru tuge kog svi guraju da bi sami došli do daha, da bi njima bilo lakše. Ali, patnju i bol koju sam ja doživjela jedino neću usporediti s patnjom njegove obitelji, jer je jedino njihova bol veća od moje - zaključila je Petrović.