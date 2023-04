Tračevi su utihnuli, sada samo zabava: Ana Uršula objavila je Momčilovu fotografiju sa seta

Najgledanija domaća serija 'Kumovi' već drugu sezonu zaredom svakodnevno nasmijava gledatelje, a zabave ne nedostaje ni na setu. Nedavno je glumica Ana Uršula Najev (26) , koju gledamo u ulozi doktorice Luce, podijelila fotografiju kolege Momčila Otaševića (33) koji u seriji glumi njenog partnera Janka.

Momčilo je pozirao pored prepariranog morskog psa i raširio je usta poput njega.

I on je podijelio fotografiju na društvenim mrežama uz prigodnu pjesmu 'Da mi je biti morski pas'.

Inače, Ana Uršula nedavno je rasplakala kolegu pred kamerama svojom izvedbom pjesme 'Žute dunje', kojom je naježila sve gledatelje.

- To je pjesma nabijena tolikim emocijama da svaki put kad je čujem, suze same krenu. Nisu potrebne ni umjetne suze ni mentol - izjavio je Momčilo nedavno u IN Magazinu.

- Ja uvijek kad glumim, ja plačem zapravo - potvrdio je i priznao da je i inače poprilično emotivan.

Dotakao se i svojeg razvoda od glumice Jelene Perčin (42) nakon pet godine braka, tijekom kojeg su dobili i dvoje djece.

- To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi - prokomentirao je svoj solo status i istaknuo da su djeca uvijek prioritet. Neko se vrijeme u gradskim kuloarima šuškalo da je upravo Ana uzrok razvoda, no ona je to oštro demantirala u intervjuu za Gloriju.

- Sve je počelo eskalirati. Zapanjio me toliki manjak empatije i poštovanja prema nama kao osobama, našim obiteljima, djeci, roditeljima... Da se tako planski plasiraju netočne informacije znajući da mnogi ni ne pročitaju tekst, već samo ružno osmišljene naslove. To je grozno, prije svega prema djeci mojih kolega koja će za nekoliko godina sve te laži i članke moći vidjeti i čitati na internetu, baš kao i njihovi budući školski kolege. A djeca znaju biti jako okrutna, u što sam se uvjerila na primjeru svojih mlađih sestara - rekla je tada.

