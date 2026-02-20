Obavijesti

VEČER ISPUNJENA GLAZBOM

Tradicionalni koncert za Uskrs u Varaždinu: Evo tko sve nastupa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: promo

Uskrs u Varaždinu tako će ponovno biti obilježen pjesmom i atmosferom koja okuplja generacije – upravo onako kako i priliči blagdanskom vremenu, a ulaznice za ovu večer već su dostupne

Tradicionalni uskrsni koncert u varaždinskoj Areni i ove godine donosi večer ispunjenu glazbom, emocijama i vrhunskom atmosferom. U nedjelju, 5. travnja, na istoj će pozornici nastupiti tri dobro poznata imena glazbene scene – Neda Ukraden, Grupa Vigor i Siniša Biško – jamčeći publici večer za pamćenje i još jedno nezaboravno blagdansko druženje u Varaždinu.

Foto: promo

Tijekom večeri publika će uživati u presjeku bezvremenskih hitova Nede Ukraden, koja je tijekom dugogodišnje karijere ostavila značajan trag na regionalnoj glazbenoj sceni. Njezine dobro poznate pjesme donijet će emotivan ton večeri i podsjetiti publiku na hitove koji su obilježili brojne generacije.

Uz taj glazbeni kontinuitet, Grupa Vigor unijet će dodatnu energiju svojim zaraznim refrenima i plesnim ritmom po kojem su prepoznatljivi. Njihov moderan zabavni zvuk i neposredna komunikacija s publikom osigurat će dinamičan tempo večeri i podići atmosferu u dvorani, dok će poseban ugođaj donijeti i Siniša Biško, čije emotivne interpretacije dodatnu snagu dobivaju uz zvuk harmonike, instrumenta koji njegovim nastupima daje toplinu i autentičnost. Spoj vokala i harmonike unijet će dašak tradicije i iskrene emocije u cjelokupni program.

Uskrs u Varaždinu tako će ponovno biti obilježen pjesmom i atmosferom koja okuplja generacije – upravo onako kako i priliči blagdanskom vremenu, a ulaznice za ovu večer već su dostupne putem sustava Eventim te na benzinskim postajama Crodux i Petrol.

