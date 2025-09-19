Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBENI SVIJET U ŠOKU

Tragedija u SAD-u: Poginuo je slavni tekstopisac, surađivao s Taylor Swift i Bon Jovijem...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Tragedija u SAD-u: Poginuo je slavni tekstopisac, surađivao s Taylor Swift i Bon Jovijem...
2
Foto: Instagram

Autor više od 800 pjesama i suradnik Taylor Swift, Carrie Underwood i Bon Jovija poginuo je u padu privatnog aviona u Sjevernoj Karolini. Smrt je potvrdila i Kuća slavnih tekstopisaca u Nashvilleu

Glazbena scena u Sjedinjenim Američkim Državama zavijena je u crno nakon tragedije koja se dogodila u četvrtak u Sjevernoj Karolini. Bratt James, cijenjeni tekstopisac i producent, izgubio je život u prometnoj nesreći u dobi od 57 godina. Poginuo je u padu privatnog aviona u blizini osnovne škole Iotla Valley u Franklinu. Uz njega su stradale još dvije osobe, dok, srećom, nitko od učenika ni osoblja škole nije ozlijeđen.

RIJEČ KOJU NE ŽELITE ČUTI Prije kobnog pada zrakoplova u Indiji, pilot je očajnički izrekao 'Mayday'. Evo što ta riječ znači
Prije kobnog pada zrakoplova u Indiji, pilot je očajnički izrekao 'Mayday'. Evo što ta riječ znači

Jamesovu smrt potvrdila je i Kuća slavnih tekstopisaca u Nashvilleu, u koju je primljen 2020. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Sandru Cornelius i četvero djece. Glazbeni kolege oprostili su se od njega emotivnim porukama, ističući njegov talent, duhovitost i veliki doprinos industriji. U tijeku je istraga o uzrocima pada aviona.

Među onima koji su mu odali počast bila je i pjevačica Sara Evans, koja je na svojem Instagram profilu podijelila vrlo emotivnu poruku.

- Potpuno sam šokirana gubitkom jednog od najboljih autora s kojima sam radila. Snimila sam nekoliko njegovih pjesama i molim se za njegovu obitelj - napisala je.

ČUDO Nevjerojatna snimka: Britanac išetao iz aviona nakon pada u Indiji. 'Ne mogu objasniti ovo'
Nevjerojatna snimka: Britanac išetao iz aviona nakon pada u Indiji. 'Ne mogu objasniti ovo'

S druge strane Jessi Alexander prisjetila se njihovih zajedničkih nastupa i trenutaka.

- Uvijek je znao kako me nasmijati i učiniti da se osjećam posebno. Music Row više nikada neće biti isto - prijetila se Jessi.

Foto: Instagram

Također, udruga ASCAP istaknula je Jamesovu pouzdanost i predanost suradnji s najvećim country zvijezdama, dodajući da će njegov doprinos tekstopisanja itekako nedostajati glazbenoj industriji.

Bratt James rođen je u Missouriju, a isprva je planirao karijeru u medicini. Ipak, odlučio je slijediti glazbeni put i kroz desetljeća rada postao jedan od najcjenjenijih tekstopisaca i producenata. Surađivao je s najvećim imenima country i pop scene, među kojima su Taylor Swift, Carrie Underwood, Bon Jovi i Nick Jonas.

Prvi samostalni album objavio je 1995. godine, a već šest godina kasnije ostvario je svoj prvi broj jedan s pjesmom 'Who I Am' koju je izvodila Jessica Andrews. Tijekom karijere napisao je više od 800 pjesama te je dva puta proglašen tekstopiscem godine po izboru ASCAP-a.

POGINULO 260 LJUDI Šok izvješće o padu Boeinga u Indiji. Pilot je pitao drugoga: Hej, zašto si isključio gorivo?
Šok izvješće o padu Boeinga u Indiji. Pilot je pitao drugoga: Hej, zašto si isključio gorivo?

Ipak, najveću prepoznatljivost James je stekao suradnjom s Carrie Underwood, za koju je napisao Grammyjem nagrađeni hit 'Jesus', 'Take the Wheel'. Uz to što je bio jedan od najtraženijih tekstopisaca u Nashvilleu, radio je i kao producent te je bio član upravnih odbora Country Music Association i Recording Academy.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) pokrenuli su istragu o nesreći. Privatni zrakoplov poletio je iz Nashvillea u 12:41 sati, a srušio se nedugo prije planiranog slijetanja u Franklinu, u blizini osnovne škole Iotla Valley.

Foto: Instagram
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom
MALO TKO BI JU PREPOZNAO...

Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom

Kristina iz popularnog reality showa 'Brak na prvu' na društvenim mrežama je pokazala impresivne rezultate svoje transformacije
Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'
NIŠTA OD DVOBOJA....

Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

"Ne razumijem kad ti netko pruži ruku, u ovom slučaju patkicu, da je ne primiš“, rekao je trener i dodao da to nije dobro za Ivicu
Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem
PREKINULA ŠUTNJU

Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem

Bivša loto djevojka otvoreno je progovorila o zajedničkim nastupima, ali i incidentu iz devedesetih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025