Tragedija u SAD-u: Poginuo je slavni tekstopisac, surađivao s Taylor Swift i Bon Jovijem...

Glazbena scena u Sjedinjenim Američkim Državama zavijena je u crno nakon tragedije koja se dogodila u četvrtak u Sjevernoj Karolini. Bratt James, cijenjeni tekstopisac i producent, izgubio je život u prometnoj nesreći u dobi od 57 godina. Poginuo je u padu privatnog aviona u blizini osnovne škole Iotla Valley u Franklinu. Uz njega su stradale još dvije osobe, dok, srećom, nitko od učenika ni osoblja škole nije ozlijeđen.

Jamesovu smrt potvrdila je i Kuća slavnih tekstopisaca u Nashvilleu, u koju je primljen 2020. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Sandru Cornelius i četvero djece. Glazbeni kolege oprostili su se od njega emotivnim porukama, ističući njegov talent, duhovitost i veliki doprinos industriji. U tijeku je istraga o uzrocima pada aviona.

Među onima koji su mu odali počast bila je i pjevačica Sara Evans, koja je na svojem Instagram profilu podijelila vrlo emotivnu poruku.

- Potpuno sam šokirana gubitkom jednog od najboljih autora s kojima sam radila. Snimila sam nekoliko njegovih pjesama i molim se za njegovu obitelj - napisala je.

S druge strane Jessi Alexander prisjetila se njihovih zajedničkih nastupa i trenutaka.

- Uvijek je znao kako me nasmijati i učiniti da se osjećam posebno. Music Row više nikada neće biti isto - prijetila se Jessi.

Foto: Instagram

Također, udruga ASCAP istaknula je Jamesovu pouzdanost i predanost suradnji s najvećim country zvijezdama, dodajući da će njegov doprinos tekstopisanja itekako nedostajati glazbenoj industriji.

Bratt James rođen je u Missouriju, a isprva je planirao karijeru u medicini. Ipak, odlučio je slijediti glazbeni put i kroz desetljeća rada postao jedan od najcjenjenijih tekstopisaca i producenata. Surađivao je s najvećim imenima country i pop scene, među kojima su Taylor Swift, Carrie Underwood, Bon Jovi i Nick Jonas.

Prvi samostalni album objavio je 1995. godine, a već šest godina kasnije ostvario je svoj prvi broj jedan s pjesmom 'Who I Am' koju je izvodila Jessica Andrews. Tijekom karijere napisao je više od 800 pjesama te je dva puta proglašen tekstopiscem godine po izboru ASCAP-a.

Ipak, najveću prepoznatljivost James je stekao suradnjom s Carrie Underwood, za koju je napisao Grammyjem nagrađeni hit 'Jesus', 'Take the Wheel'. Uz to što je bio jedan od najtraženijih tekstopisaca u Nashvilleu, radio je i kao producent te je bio član upravnih odbora Country Music Association i Recording Academy.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) pokrenuli su istragu o nesreći. Privatni zrakoplov poletio je iz Nashvillea u 12:41 sati, a srušio se nedugo prije planiranog slijetanja u Franklinu, u blizini osnovne škole Iotla Valley.