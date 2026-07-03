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Travis Kelce u podcastu ugostio princa Williama svega par sati prije vlastitog vjenčanja

Piše Magdalena Mucić,
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Travis Kelce u podcastu ugostio princa Williama svega par sati prije vlastitog vjenčanja
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Vjenčanje Swift i Kelcea skoro što nije krenulo, a on je svega par sati prije objavio video novog gosta u podcastu

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Par sati prije vjenčanja s mega glazbenom zvijezdom Taylor Swift, Travis Kelce (36) objavio je na Instagramu teaser sljedeće epizode podcasta ‘New Heights Podcast’ kojeg vodi s bratom Jasonom (38).

- Naš današnji gost je 190 centimetara visok princ iz Londona u Engleskoj - uzviknuo je Jason u najavi te krenuo nabrajati brojne titule princa Williama.

- Tako je. Predsjednik Engleskog nogometnog saveza, potkraljevski pokrovitelj Velškog ragbijaškog saveza, vojvoda od Cambridgea, vojvoda od Cornwalla, Gospodar Otoka, princ i veliki upravitelj Škotske, grof od Chestera i princ od Walesa - nabrajao je Jason, dok je Travis pljeskao, a princ William se suzdržavao od smijeha.

- Baš ste me spektakularno najavili, dečki. Nevjerojatno - rekao je princ.

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PRED NAJBLIŽIMA Swift i Kelce su se već vjenčali?
Swift i Kelce su se već vjenčali?

Cijelu epizodu braća Kelce planiraju objaviti večeras u 18 sati dok bi oni u to vrijeme trebali biti na vjenčanju mlađeg brata Travisa s pjevačicom Taylor Swift u newyorškom Madison Square Gardenu za koju svjetski mediji nagađaju da je lokacija vjenčanja godine.
Kako piše časopis People, princ William neće prisustvovati vjenčanju.

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