Travis Kelce u podcastu ugostio princa Williama svega par sati prije vlastitog vjenčanja

Par sati prije vjenčanja s mega glazbenom zvijezdom Taylor Swift, Travis Kelce (36) objavio je na Instagramu teaser sljedeće epizode podcasta ‘New Heights Podcast’ kojeg vodi s bratom Jasonom (38).

- Naš današnji gost je 190 centimetara visok princ iz Londona u Engleskoj - uzviknuo je Jason u najavi te krenuo nabrajati brojne titule princa Williama.

- Tako je. Predsjednik Engleskog nogometnog saveza, potkraljevski pokrovitelj Velškog ragbijaškog saveza, vojvoda od Cambridgea, vojvoda od Cornwalla, Gospodar Otoka, princ i veliki upravitelj Škotske, grof od Chestera i princ od Walesa - nabrajao je Jason, dok je Travis pljeskao, a princ William se suzdržavao od smijeha.

- Baš ste me spektakularno najavili, dečki. Nevjerojatno - rekao je princ.

Cijelu epizodu braća Kelce planiraju objaviti večeras u 18 sati dok bi oni u to vrijeme trebali biti na vjenčanju mlađeg brata Travisa s pjevačicom Taylor Swift u newyorškom Madison Square Gardenu za koju svjetski mediji nagađaju da je lokacija vjenčanja godine.

Kako piše časopis People, princ William neće prisustvovati vjenčanju.