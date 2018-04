Treće poglavlje: John Wick nije gotov s pogubnim pohodom

Jedan od iznenađujućih serijala unatrag nekoliko godina svakako je i serijal o najboljem ubojici svih vremena, Johnu Wicku. Film za kojeg se mislilo kako će posve dobro proći u kinima i kako će dobiti 'pristojne' ocjene kritike na koncu je zaradio vrlo dobru svotu novca, a po kritikama je bolji od mnogih filmova koji su i Oscara pokupili.

Takva situacija je ponukala studio Lionsgate da pokuša reprizirati svoj uspjeh te su snimili i drugi film o ovom ubojici. Doduše, samo jedan se redatelj vratio, Chad Stahelski, dok je David Leitch krenuo s režijom Atomske plavuše i Deadpool 2. Srećom, ispostavilo se kako je Stahelski i te kako sposoban bio sam snimiti film, pa je i drugi dio sage o superubojici polučio odličan uspjeh.

S time u vidu postalo je jasno kako ćemo Wicka i treći put vidjeti na filmu. Tako je studio nedavno objavio i prvi sinopsis za zaplet trećeg filma, a objavljen je i prvi poster.

Foto: Twitter/Screenshot

- John Wick (Keanu Reeves) bježi zbog dva razloga. Love ga jer mu je na glavu raspisana ucjena od 14 milijuna dolara te zato što je prekršio osnovno pravilo hotela Continental, a to je 'Ne ubij u hotelu'. Ne samo to, već je žrtva bila član društva koje je naručilo Wickovu smrt, pa su stoga svi asasini svijeta Wicku za petama. Premda je već trebao biti mrtav, Continentalov upravitelj Winston dao mu je jedan sat prije nego što ubojice krenu i Wick postane 'Excommunicado'. Prije nego što mu se opozove članstvo, zabrane sve usluge te ga se odsiječe od svih drugih članova. Wick će i kolcem i lancem i bokserom ići kroz sve druge kako bi pobjegao iz New Yorka i ostao živ - kaže u sinopsisu.

Stahelski se, kako smo gore napisali, vraća i u trećem filmu, kako bi režirao po scenariju Davida Kolstada, koji je napisao i prvi i drugi dio. Glavnog ubojicu i dalje glumi John Wick, a po svemu sudeći borit će se i protiv Halle Berry, koja će možda imati ulogu u filmu.

Treće poglavlje sage o Johnu Wicku dolazi nam sredinom svibnja naredne godine.

Tema: FILM