Trolovi s 'neta': Mem po mem, oni će nam uništiti civilizaciju

Ako ste koristili internet dulje od par minuta, posve je moguće da ste naletjeli na jednu od neugodnijih pojava na netu - trolove. Gdje god vi otišli online, trolovi će biti tamo. U pitanju je jedan od elemenata dnevnog života na Internetu.

Stavljali vi komentare na članke, pisali statuse na Facebooku ili Twitteru, ili možda samo lajkali stranice, na koncu ćete nabasati na trolove. To su ljudi kojima su neugodni vicevi vrh dana, a dijeljenje fotografija koje bi mogle nekome prouzročiti neugodu im stvara užitak. Verbalno ponižavanje drugih je ono za što žive. No zašto je to tako i zašto su oni takvi?

Foto: Twitter/Screenshot

To su pitanja kojima se bavi novi dokumentarac 'Troll Inc.'. Uz ta dva pitanja se autor dokumentarca, George Russell, upitao i neka druga pitanja koja se učestalo pojavljuju kada su trolovi u igri. Primjerice, je li trolanje spada pod slobodu govora? Ima li takvo neugodno ponašanje bitnu funkciju u našem društvu? Radi li se samo o govoru mržnje dobro maskiranom u 'pravo na slobodu govora'.

Autor se svime ovime pozabavio, pa je neke odgovore i uspio dobiti. Jedan bitan dio dokumentarca zasigurno je i razgovor sa zloglasnim Andrewom ‘Weevom’ Auernheimer, navodnim hakerom i dugogodišnjim trolom povezanim s kvazinacističkim pokretom 'Alt-Right'. Auernheimer je za svoja zlodjela dobio i zatvorsku kaznu, što je nešto što će mnogi trolovi izbjeći.

Kako god bilo, posve je moguće da prave istine o trolanju nema i da se jednostavno radi o nečemu specifičnom za Internet. Jer možemo se svi upitati koliko često nam se trolanje događa uživo, naspram trolanja putem neta. Možda nam je jedina smislena radnja kompletno ignoriranje kako trolova, tako i trolanja.

'Troll Inc.' postaje dostupan krajem svibnja.

