Trinaesto izdanje Maratona kratkometražnog filma od 17. do 21. prosinca diljem Hrvatske

Novo, trinaesto izdanje Maratona kratkometražnog filma čiji je cilj promocija kratkometražne filmske forme, održat će se od 17. do 21. prosinca diljem Hrvatske i uključit će 21 kratkometražni film. Program će se održati na 28 ekrana širom zemlje.

Maraton kratkometražnog filma održava se već trinaestu godinu zaredom povodom najkraćeg dana u godini, 21. prosinca, te tako obilježava i slavi kratku filmsku formu, stvarajući jedinstvenu priliku da posjetiteljima diljem zemlje omogući gledanje kratkometražnih naslova na kino platnima.

Maratonski program donosi 21 kratkometražni film različitih estetika i poetika, podijeljen u četiri bloka: dva bloka Domaćih maratonaca namijenjeni su za odrasle, dok su Mali domaći maratonci i Mali europski maratonci namijenjeni djeci.

Dva bloka Domaćih maratonaca predstavlja izbor recentnih animiranih, igranih, eksperimentalnih i dokumentarnih filmova domaće produkcije. Riječ je o uspješnim filmskim ostvarenjima s nizom priznanja - kratkometražni igrani film Prava istina priče o šori redateljice i scenaristice Andree Slaviček, svjetsku je premijeru imao u sklopu paralelnog programa Filmskog festivala u Cannesu, Tjedan kritike (Semaine de la Critique), nakon čega je 'proputovao' cijeli svijet, prikazavši se na sveukupno 40 festivala.

Među igranima su tu još Rahlo Joze Schmucha, koji je osvojio Kolica za najbolji kratkometražni film na ovogodišnjem izdanju Zagreb Film Festivala, kao i film Grčke marelice Jana Krevatina koji je također imao uspješan festivalski život te je među ostalim nagradama ovjenčan Zlatnom arenom za najbolji studentski film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu.

U dokumentarnom dijelu programa bit će prikazan film Knin-Zadar autorice Melite Vrsaljko koji je osvojio je nagradu za najbolji film i nagradu kritike na Liburnia Film Festivalu 2023., uz niz drugih festivalskih selekcija (Zagreb Dox, Beldocs, UnderhillFest, FIPA DOC), a govori o svakodnevnom životu skretničara u Benkovcu koji radi na željezničkoj postaji kroz koju više ne prolaze putnički vlakovi; potom Cijeli dan nisam stala Klare Berdais koji problematizira neke od uvjeta i načina rada nezavisnog kulturnog sektora te ujedno traži razlog i svrhu rada u istom.

Film Moralna podrška Vuka Jevremovića hibrid je animiranog i dokumentarnog filma, a inspirriran je glazbom slovenskog benda Laibacha točnije njihovom pjesmom Moral Support. Animirani program uključuje i film Kako Marka Meštrovića koji je na festivalu Animafest ove godine ovjenčan posebnim priznanjem u kategoriji Veliko natjecanje kratkometražnog filma; najboljim filmom u kategoriji Natjecanja hrvatskog filma spomenutog festivala proglašen je film Psihonauti Nike Radasa; konačno, posljednji animirani film u programu Domaćih maratonaca je Fačuk Maide Srabović koji progovara o izvanbračnoj trudnoći u malom bogobojaznom mjestu.

U programu su još i tri eksperimentalna filma: Alisa u zemlji Maje Ležaić, Crnognoj Tina Žanića te Bol, posljednji film multimedijalnog umjetnika Ivana Faktora u kojem on vizualizira vlastiti život s Parkinsonovom bolešću kroz svakodnevne snimke i svjetlosne intervencije, prikazujući vlastitu borbu i strast za stvaranjem unatoč dijagnozi.

Dječji program namijenjen je za djecu stariju od četiri godine te podijeljen u blokove Mali europski maratonci i Mali domaći maratonci. Program Mali domaći maratonci uključuje pet kratkometražnih filmova koji istražuju raznovrsne teme poput gubitka, prijateljstva, različitosti i toleranciji, rješavanju konflikta te ljubavi. Riječ je o sljedećim animiranim filmovima: Nonić Dubravka Kastrapelija, Bodlja u guzi Elene Walf, O miševima i knjigama Ade Nele Peharde, Zaljubljeni žabac Ivane Guljašević te Izgubljeno-nađeno Morane Dolenc.

Konačno, program Mali europski maratonci donosi najzanimljivije kratke filmove za djecu iz zemalja diljem Europe. To su: hrvatski filma Skriveni talent Mirana Miošića, slovenski film Lasica Timona Ledera, portuglasko-engleski film Kornjača autorskog dvojca Luísa da Matta Almeide i Pedra Line te njemački film Mačje jezero autora Antjea Heyna.

Inicijativa Najkraći dan iz koje je proizašao Maraton kratkometražnog filma nastala je 2012. godine u Francuskoj s idejom promocije bogatog repertoara kratkometražne forme. U međuvremenu se proširila na mnoštvo europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, gdje se održava trinaestu godinu zaredom. Maraton kratkometražnog filma organizira Hrvatski audiovizualni centar u suradnji s Kino mrežom i platformom Kinoholik.hr, uz podršku domaćih autorica i autora.