Trojac oduševio u showu, uzeli su Kotigi čak 198.000 kuna...

Nedavno sam spletom okolnosti imao zaista veliku i nesvakidašnju čast da kao lokalni, ako ne i regionalni influencer snimim jednu epizodu “Potjere” s četvero natjecatelja koji su svi redom moji Instagram sljedbenici, i guštao sam kao malo kad!! A guštali su i svi ostali, što se posebno vidi na legendarnom Ivanu!!! . Hvala Petru, Ivanu, Marinu i Eli na dobrom društvu, a vi pogledajte kako je to izgledalo večeras u 18:10 na HRT1! . Fotka je provučena kroz legendarni Ludwig filter, jer je najbolje kad ga provučemo kroz Ludwiga. . #potjera #thechase #deanfluencer #opetnajljepši #wokeuplikethis #instagood #ootd #mushrooms #nofilter #nothingisordinary #model #keto #ivan #ludilo #love #fitness #yolo #kiss #miss #sarma

A post shared by Dean Kotiga (@deankotigaofficial) on Mar 2, 2020 at 3:02am PST