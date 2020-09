Trpjele bol radi ljepote: Vadile zube, dlake 'šokirale' sondom

I dok neki smatraju da današnje reality zvijezde i poznati idu pod nož i rade razne zahvate kako bi tranformirali neki dio tijela, činjenica je da su to radili slavni odavno

<p>Svako doba nosi svoje trendove i nametnutu viziju ljepote, no jedno se ne mijenja - od šoubiz zvijezda oduvijek se očekivalo da budu ljepotice koje osvajaju svojim izgledom. Ukusi na stranu, i danas kao i nekoć bile si rijetke potpuno odgovarale idealima ljepote. Danas za uljepšavanje postoje neograničene mogućnosti, no što su činile nekadašnje zvijezde? Također su se uljepšavale, samo na puno kreativniji i bolniji način.</p><h3>Elektroliza kose</h3><p>U zlatno doba Hollywooda, crta vlasišta kao i ideal bijelih ljepotica je bio vladajući trend. Primjerice, <strong>Rita Hayworth</strong> koja je rođena kao <strong>Margarita Carmen Cansino</strong> te je porijeklom Španjolka, bila je prinuđena obojiti svoju kosu u crveno te se riješiti niske linije rasta kose, specifične za latino ljude.</p><p>Kako bi je preoblikovala liniju rasta kose, Rita Hayworth je godinu dana redovito odlazila na elektrolizu, koja je uključivala "šokiranje" folikula dlake s metalnom sondom, kako bi se uzrokovao trajni gubitak kose.</p><p>Rezultat? Čelo bi se povisilo za od pola do punog centimetra zauvijek. No, čini se kako je to bila mala cijena za pomoć u izgradnji karijere. Tom se zahvatu podvrgnula i Marilyn Monroe, što postaje očigledno usporedbom njenih starijih i novijih fotografija.</p><h3>Vađenje zuba za istaknute jagodice</h3><p><strong>Marlene Dietrich</strong> je postala slavna po svom specifičnom izgledu istaknutih jagodica, no izgleda kako one nisu bile stvar urođene strukture kostiju. Prema pričama, njemačko-američka ljepotica je, da bi istaknula tu karakteristiku lica, dala izvaditi svoje zdrave kutnjake. Iz te perspektive, današnji fileri za lice zvuče kao mačji kašalj.</p><h3>Old school facelifting</h3><p>U slučaju da ste sumnjali, Dietrich je imala visok prag tolerancije na bol, što osim njenih zubarskih trikova dokazuje i način pomlađivanja. Marlene je bila obožavateljica tzv. Croydon metode faceliftinga. Ona je koristila kiruršku traku za zatezanje, kao i strateško zaokretanje dijelova kose uz lice kako bi se koža zategnula prema glavi.</p><h3>Je li ili nije operirala nos</h3><p>Za razliku od danas, kad je manje više svaka zvijezda "sredila" svoj nos, nekoć je to bio puno riskantniji zahvat. Ipak, to ne znači kako ga se nije radilo. Navodno je rendgenska snimka glave Marilyn Monroe pokazala kako je ona na nosu izvela neki tip zahvata.<br/> <br/> </p>