Rat milijardi: I Trumpov zet u pokušaju da zaustave Netflix i preuzimanje Warner Brosa.

Holivudska drama preselila se u Washington nakon što je tvrtka Paramount pokrenula neprijateljsku ponudu tešku 108,4 milijarde dolara za preuzimanje medijskog diva Warner Bros. Discovery. U središtu ove financijske bitke, koja prijeti zasjeniti i najveće filmske blockbustere, našao se Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, čija je investicijska tvrtka Affinity Partners jedan od ključnih financijera Paramountove ponude.

Ovaj potez došao je samo nekoliko dana nakon što se činilo da je Netflix izašao kao pobjednik, osiguravši dogovor vrijedan 72 milijarde dolara za Warnerove filmske i TV studije te streaming servise, uključujući dragulje u kruni kao što su HBO i DC Comics. Međutim, Paramount, predvođen ambicioznim Davidom Ellisonom, odlučio je ići izravno dioničarima, tvrdeći da je njihova ponuda superiornija i, što je najvažnije, da ima lakši put do regulatornog odobrenja.

Kushner i bliskoistočni fondovi ključni igrači iz sjene

Paramountova ponuda, koja je u potpunosti u gotovini i obuhvaća cijelu tvrtku Warner Bros. Discovery, financijski je poduprta moćnom koalicijom. Uz obitelj Ellison, čiji je patrijarh Larry Ellison, drugi najbogatiji čovjek svijeta i donator Republikanske stranke, tu su i privatna investicijska tvrtka RedBird Capital te suvereni fondovi Saudijske Arabije, Katara i Abu Dhabija.

Ipak, najviše pozornosti privlači sudjelovanje Kushnerovog Affinity Partnersa. Prema regulatornim podnescima, ovi bliskoistočni partneri i Kushnerova tvrtka pristali su odreći se bilo kakvih upravljačkih prava, uključujući mjesta u upravnom odboru. Taj je manevar osmišljen kako bi se izbjegao nadzor Odbora za strana ulaganja u SAD-u (CFIUS), koji provjerava potencijalne rizike za nacionalnu sigurnost.

- Vjerujemo da će naša ponuda stvoriti jači Hollywood - poručio je u priopćenju izvršni direktor Paramounta David Ellison, dodajući kako njihova ponuda nudi "veću vrijednost, veću regulatornu sigurnost te budućnost koja je pro-holivudska, pro-potrošačka i pro-natjecateljska".

Političke veze kao glavni adut

Upravo je argument o "regulatornoj sigurnosti" postao Paramountov glavni adut, a Kushnerova prisutnost taj argument samo pojačava. Obitelj Ellison već dugo njeguje bliske odnose s Trumpovom administracijom. Wall Street Journal izvijestio je da je Larry Ellison osobno nazvao predsjednika Trumpa nakon objave Netflixovog dogovora i upozorio ga da bi takva transakcija naštetila tržišnom natjecanju.

Sam predsjednik Trump javno je izrazio zabrinutost, navodeći da bi spajanje Netflixa, kao dominantnog streaming servisa, s Warnerovim uslugama "moglo predstavljati problem" zbog prevelike koncentracije tržišnog udjela. Dodao je kako će "biti uključen u tu odluku".

David Ellison je u intervjuu za CNBC otvoreno govorio o svojim vezama.

- Nevjerojatno sam zahvalan na odnosu koji imam s predsjednikom. Vjerujem da on podržava tržišno natjecanje. A kada pogledate tržište, dopuštanje da se vodeći streaming servis spoji s trećim po veličini je antikonkurentno - izjavio je Ellison.

Rat riječima i optužbe za namještanje

S druge strane, Netflix ne odustaje. Suizvršni direktor Ted Sarandos Paramountovu je ponudu nazvao "potpuno očekivanom", ali je izrazio uvjerenost da će njihov dogovor biti sklopljen. Pritom je uputio oštru kritiku na račun konkurencije.

- U ponudi o kojoj Paramount danas govori, Ellisonovi spominju šest milijardi dolara sinergija. Odakle mislite da te sinergije dolaze? Od otpuštanja? Mi ne otpuštamo ljude. Mi stvaramo radna mjesta - rekao je Sarandos.

Paramount je uzvratio optužbama da uprava Warner Brosa nikada nije "ozbiljno razmotrila" njihovih šest prethodnih ponuda te da je proces prodaje bio pristran u korist Netflixa. Ako Warner Bros. Discovery ipak odustane od dogovora s Netflixom kako bi prihvatio Paramountovu ponudu, morat će platiti naknadu za raskid ugovora od čak 2,8 milijardi dolara.

Bitka za Warner Bros. daleko je od gotove. U igri su milijarde dolara, budućnost Hollywooda i sudbina kultnih franšiza poput Batmana i Harryja Pottera. Odluka će se donositi u sobama za sastanke, ali konačni pečat mogao bi doći izravno iz Bijele kuće, gdje se isprepliću poslovni interesi i obiteljske v