Policajac otkrio što mu je Tupac rekao neposredno prije smrti

Na suđenju Duaneu 'Keffe D' Davisu, kojeg se tereti da stoji iza ubojstva Tupaca Shakura, umirovljeni policajac iz Las Vegasa ispričao je što mu je legendarni reper rekao kada ga je u kolima hitne pomoći pokušao nagovoriti da otkrije tko ga je upucao

Suđenje za ubojstvo Tupaca iz rujna 1996. počelo je u ponedjeljak, a Duane 'Keffe D' Davis suočava se s jednom točkom optužnice za ubojstvo uz uporabu smrtonosnog oružja, s namjerom promicanja, poticanja ili pomaganja kriminalnoj skupini. Davis se izjasnio kao nevin, no ako ga osude, prijeti mu doživotni zatvor, javlja Stuff. Tužiteljstvo tvrdi kako je upravo on organizirao Shakurovo ubojstvo te je u pritvoru od 2023.

Među prvima koji su dali iskaz na sudu bio je umirovljeni policajac Garry Dale koji je ispričao kako je u noći ubojstva zaustavio automobil u kojem su se nalazili Shakur i Marion 'Suge' Knight jer nije imao registarske tablice. No, on i kolega, odlučili su im progledati kroz prste te su ih pustili uz upozorenje. Kada su se desetak minuta kasnije odazvali na dojavu o pucnjavi, Davis i kolega zatekli su djelatnike hitne pomoći kako Tupaca izvlače iz auta.

Foto: screenshot/Pink Tv

Davis je ispričao i kako je Knight zadobio površinske ozljede od metka, no rekao je djelatnicima hitne da prvo zbrinu Shakura. Nakon što je Shakur smješten u vozilo hitne pomoći, Dale je uskočio za njim i do bolnice pokušavao nagovoriti repera da mu kaže tko ga je upucao.

- Ne, mi ćemo se pobrinuti za to - navodno je odgovorio Tupac.

Svjedočila je i Ingrid Stokes koja se te noći s prijateljicama vraćala kući kada su susreli Tupaca i Knighta, prijatelja jedne od žena s kojima je bila. Knight ih je pozvao u noćni klub te su se dogovorili naći ondje. Stokes je ispričala kako je automobil u kojem je bila putnica, na raskrižju bio u susjednoj traci i otprilike jednu duljinu automobila ispred Knightova auta. Kada su se začuli pucnjevi, žene su od straha pobjegle, pritom skoro udarivši u bijeli automobil s četvera vrata. Vrativši se na mjesto nesreće, policija ih je tretirala kao osumnjičenice. Dodala je da ju je bilo strah govoriti o slučaju zbog mogućeg lošeg postupanja policije i odmazde ubojice.

- Cinkaroši dobiju batine - rekla je.

Foto: Ethan Miller

Pucnjevi koji su ubili Shakura ispaljeni su iz bijelog Cadillaca u kojem se Davis vozio s još trojicom koji su u međuvremenu umrli.

Jedan od najutjecajnijih i najsvestranijih repera, imao je samo 25 godina kada je ubijen. Bio je nominiran za šest Grammyja, a 2017. godine primljen je u Rock & Roll Hall of Fame. Posljednjih godina dobio je posthumno priznanje zvijezdom na Hollywood Walk of Fameu, u Oaklandu u njegovu čast ulica nosi njegovo ime, a inspirirao je i lik u nadolazećoj videoigri Stranger Than Heaven.