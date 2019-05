'Tužit ću Lidiju jer me teško vrijeđala i šutnula mog psića...'

To je bila takva razina neciviliziranosti te društveno i moralno neprihvatljivog ponašanja. Ne shvaćam tko može takvo što napraviti. Takvu agresiju i snagu kojom je nasrnula na mene nikada nisam doživjela, tihim glasom priča nam šokirana novinarka (59) Večernjeg lista koju je u petak navečer u Zagrebu napala pjevačica Lidija Bačić (33).

Nesretna žena hodala je Varšavskom kada je uočila nepropisno parkirani automobil na pločniku, od kojeg nije mogla proći. Još nesvjesna da u tom automobilu sjedi Lidija Bačić, novinarka joj je pokucala na prozor kako bi je upozorila da se tako ne smije parkirati.

- Međutim, ona me ignorirala i pričala na mobitel - kaže naša sugovornica. Dodaje da je tada pokušala proći pored auta, no kako zbog teške bolesti trpi utrnuće stopala, nespretno je pala na retrovizor Lidijinog automobila.

- Ona je na to reagirala, izletjela je iz auta i počela urlati: 'Nećeš ti meni retrovizor lupati.' Nakon toga je mog psića, malenog havanezera od sedam kila, šutnula nogom. Mogla ga je prepoloviti. Potom je samo ponovno ušla u auto i nastavila telefonirati - prisjeća se napadnuta novinarka koja je pohitala uslikati automobil odostraga, kako bi policiji mogla reći registraciju.

- Kada je Lidija vidjela da fotografiram, opet je izašla iz auta, zgrabila me za rame i tako jako me gurnula, tolikom silinom i agresijom da sam odletjela šest-sedam metara i lupila glavom o zid. Da nije bilo zida, vjerojatno bih završila na podu - priča dalje.

U obranu novinarke tada je stala njena prijateljica, no, novinarka kaže da je Lidija onda napala i nju.

- Kad je vidjela što je napravila, samo je sjela u auto i pobjegla - priča naša sugovornica koja je odmah pozvala Hitnu pomoć jer je sumnjala da ima potres mozga. Zvala je i policiju, koja nam je potvrdila napad.

- Zaprimili smo dojavu o napadu, u tijeku je postupanje. Za sada ne možemo reći više informacija - rekli su nam iz PU zagrebačke.

Novinarka je ogorčena napadom i najavljuje da će svakako tužiti Lidiju Bačić. Lidijin menadžer demantira sve i govori da je to laž.

- Naravno da menadžer tvrdi da je to laž, ali bez sumnje je to bila ona. Ljudi koji su stajali s druge strane ulice govorili su "Pa to je Lidija Bačić. Bože, što to radi?". Oni su mi zapravo rekli tko je to. Jedna djevojka je tvrdila da je to sto posto Lidija Bačić - zaključuje naša sugovornica.

Njezinu priču potvrdila je i prijateljica Liljana, koja je bila s njom u vrijeme napada, a na koju je Bačić također fizički nasrnula.

U subotu nam je ispričala kako je njezin posao bio obraniti integritet, kad već nije mogla zajamčiti sigurnost.

- Ljudi koji su razumjeli što se dogodilo, pružaju nam podršku. Koljeno me boli, ta kost, ali nisu to neke povrede. Ne zanima me odšteta nego da se u javnosti kaže kako ti ljudi koji misle da mogu, rade što žele. Oni koji su žrtve moraju im pokazati da ipak ne mogu. Ovo nije poziv na linč, to nam nije u interesu. Prijateljica nije mogla zaspati i kaže da je sa strahom izlazila iz kuće. Stavit ću si u torbu suzavac za ubuduće - ispričala nam je Liljana dan nakon napada.

Dodala je kako se psić havanezer kojeg je Lidija udarila nogom zove Roki. Na Božić će navršiti deset godina. Ogorčena je postupkom pjevačice i kaže da ne želi da to prođe nekažnjeno.

- Psovala sam i policija mi je rekla da ću platiti kaznu. I neka, napravit ću to sa zadovoljstvom, ali će se saznati što je Lidija napravila - kaže Liljana. Ispričala nam je i da njezinu prijateljicu novinarku nakon napada boli glava.

- To je bilo prestrašno - zaključuje Liljana.