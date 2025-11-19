Obavijesti

TV program: Što gledati večeras
Foto: rtl

Donosimo pregled najvažnijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata!

Večeras vas na najgledanijim domaćim kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, kvizova i informativnih emisija, a filmski kanali nude prave poslastice za ljubitelje sedme umjetnosti. Donosimo vam pregled najvažnijeg sadržaja od 18 do 23 sata – idealno za planiranje večeri pred televizorom!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje napetim kvizom 'Potjera' u 18:08, a nakon informativnog bloka slijedi dokumentarna serija 'David Skoko: Mjesto za mene'. Ljubitelje dramskih serija očekuje nova epizoda 'Press' u 21:07, dok je 'Otvoreno' rezervirano za aktualne teme dana.

Na programu večeras:
18:08 Potjera
20:15 David Skoko: Mjesto za mene - Svjetionici
21:07 Press
22:10 Otvoreno

Foto: Otvoreno/HRT

HRT 2

Večernji termin na HRT 2 donosi dokumentarni film 'Salvador: Bande, megazatvori i 'najcool diktator na svijetu'' u 20:15, a zatim slijedi biografski film 'Boksač: Život Jema Belchera' u 21:16. Za ljubitelje trilera, tu je serija 'Ubojstva bez kajanja' u 23:07.

Na programu večeras:
20:15 Salvador: Bande, megazatvori i 'najcool diktator na svijetu'
21:16 Boksač: Život Jema Belchera
23:07 Ubojstva bez kajanja

Šarmeri bez premca Za kogo li su buketi? Marko i Nikola iz 'Divljih pčela' popili kavu pa kupili divno cvijeće
RTL

Na RTL-u vas očekuje večer prepuna emocija i zabave: popularna serija 'Divlje pčele' kreće u 20:15, a potom slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu' u 21:25. Za informativni pregled dana tu je 'RTL Direkt' od 23:00.

Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
23:00 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV donosi novu epizodu hit-serije 'Kumovi' u 20:20, a zatim slijedi 'U dobru i zlu' u 21:15. Kulinarski izazovi čekaju vas u 'Masterchefu' od 22:10, dok su 'Večernje vijesti' na rasporedu u 23:05.

Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu
22:10 Masterchef

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 nudi večer uz omiljene američke serije: 'Kosti' kreće u 18:00, zatim 'Dr. House' u 18:50 te dvostruka doza akcije uz 'Chicago P.D.' od 19:40 i 20:30. Za ljubitelje smijeha tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' od 21:20 nadalje.

Na programu večeras:
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
19:40 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska

Foto: Screenshot/

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za kriminalističke i akcijske serije: 'Navy CIS LA' počinje u 18:05, a 'Navy CIS' u 18:50. Od 19:45 stiže 'Navy CIS Sydney', a za ljubitelje forenzike tu je 'CSI: Vegas' u 20:40. Akcija se nastavlja uz 'Škorpion' od 21:35.

Na programu večeras:
18:05 Navy CIS LA
18:50 Navy CIS
19:45 Navy CIS Sydney
20:40 CSI: Vegas
21:35 Škorpion

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Najbolji filmovi večeri

Za one koji traže filmski užitak izvan glavnih nacionalnih kanala, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova:

Da Vincijev kod

(Star Movies, 20:00)

Napeti triler temeljen na bestselleru Dana Browna, s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.

Philomena

(Viasat Kino Balkan, 21:00)

Dirljiva istinita priča o potrazi majke za sinom, nagrađena brojnim priznanjima.

Rocky 3

(Cinemax 2, 21:55)

Kultni nastavak priče o boksaču Rockyju Balboi, s legendarnim Sylvesterom Stalloneom.

Put pobjednika

(HBO, 21:35)

Drama inspirirana istinitim događajima o borbi protiv zataškavanja ozljeda u američkom nogometu.

Igre gladi: Plamen

(CineStar A&T, 22:00)

Drugi dio popularne distopijske trilogije s Jennifer Lawrence.

22 Metka

(Star Movies, 23:10)

Francuski akcijski triler s Jeanom Renoom kao mafijašem koji traži osvetu.



Ne propustite večerašnji bogat TV program – pronađite nešto za sebe i uživajte u odličnoj zabavi iz udobnosti svog doma!

