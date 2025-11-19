TV program: Što gledati večeras

Večeras vas na najgledanijim domaćim kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, kvizova i informativnih emisija, a filmski kanali nude prave poslastice za ljubitelje sedme umjetnosti. Donosimo vam pregled najvažnijeg sadržaja od 18 do 23 sata – idealno za planiranje večeri pred televizorom!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje napetim kvizom 'Potjera' u 18:08, a nakon informativnog bloka slijedi dokumentarna serija 'David Skoko: Mjesto za mene'. Ljubitelje dramskih serija očekuje nova epizoda 'Press' u 21:07, dok je 'Otvoreno' rezervirano za aktualne teme dana.

Na programu večeras:

18:08 Potjera

20:15 David Skoko: Mjesto za mene - Svjetionici

21:07 Press

22:10 Otvoreno

Foto: Otvoreno/HRT

HRT 2

Večernji termin na HRT 2 donosi dokumentarni film 'Salvador: Bande, megazatvori i 'najcool diktator na svijetu'' u 20:15, a zatim slijedi biografski film 'Boksač: Život Jema Belchera' u 21:16. Za ljubitelje trilera, tu je serija 'Ubojstva bez kajanja' u 23:07.

Na programu večeras:

20:15 Salvador: Bande, megazatvori i 'najcool diktator na svijetu'

21:16 Boksač: Život Jema Belchera

23:07 Ubojstva bez kajanja

RTL

Na RTL-u vas očekuje večer prepuna emocija i zabave: popularna serija 'Divlje pčele' kreće u 20:15, a potom slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu' u 21:25. Za informativni pregled dana tu je 'RTL Direkt' od 23:00.

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

23:00 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV donosi novu epizodu hit-serije 'Kumovi' u 20:20, a zatim slijedi 'U dobru i zlu' u 21:15. Kulinarski izazovi čekaju vas u 'Masterchefu' od 22:10, dok su 'Večernje vijesti' na rasporedu u 23:05.

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu

22:10 Masterchef

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 nudi večer uz omiljene američke serije: 'Kosti' kreće u 18:00, zatim 'Dr. House' u 18:50 te dvostruka doza akcije uz 'Chicago P.D.' od 19:40 i 20:30. Za ljubitelje smijeha tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' od 21:20 nadalje.

Na programu večeras:

18:00 Kosti

18:50 Dr. House

19:40 Chicago P.D.

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:15 Teorija velikog praska

Foto: Screenshot/

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za kriminalističke i akcijske serije: 'Navy CIS LA' počinje u 18:05, a 'Navy CIS' u 18:50. Od 19:45 stiže 'Navy CIS Sydney', a za ljubitelje forenzike tu je 'CSI: Vegas' u 20:40. Akcija se nastavlja uz 'Škorpion' od 21:35.

Na programu večeras:

18:05 Navy CIS LA

18:50 Navy CIS

19:45 Navy CIS Sydney

20:40 CSI: Vegas

21:35 Škorpion

Foto: SONJA FLEMMING

Najbolji filmovi večeri

Za one koji traže filmski užitak izvan glavnih nacionalnih kanala, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova:

Da Vincijev kod

(Star Movies, 20:00)

Napeti triler temeljen na bestselleru Dana Browna, s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.

Philomena

(Viasat Kino Balkan, 21:00)

Dirljiva istinita priča o potrazi majke za sinom, nagrađena brojnim priznanjima.

Rocky 3

(Cinemax 2, 21:55)

Kultni nastavak priče o boksaču Rockyju Balboi, s legendarnim Sylvesterom Stalloneom.

Put pobjednika

(HBO, 21:35)

Drama inspirirana istinitim događajima o borbi protiv zataškavanja ozljeda u američkom nogometu.

Igre gladi: Plamen

(CineStar A&T, 22:00)

Drugi dio popularne distopijske trilogije s Jennifer Lawrence.

22 Metka

(Star Movies, 23:10)

Francuski akcijski triler s Jeanom Renoom kao mafijašem koji traži osvetu.





Ne propustite večerašnji bogat TV program – pronađite nešto za sebe i uživajte u odličnoj zabavi iz udobnosti svog doma!