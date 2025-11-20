TV program: Što gledati večeras

Večeras nas na domaćim televizijskim kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija, dokumentaraca i filmova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 vas od 20:15 sati vodi u napetost i uzbuđenje popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?', a odmah nakon toga slijedi intrigantni dokumentarac 'U utrobi umjetne inteligencije' (21:04). Za kraj večeri, informativna emisija 'Otvoreno' (22:05) donosi najvažnije aktualnosti dana.

Na programu večeras:

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:04 U utrobi umjetne inteligencije

22:05 Otvoreno

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

HRT 2

Na HRT 2 od 21:04 pogledajte premijeru hrvatskog filma 'Nisam takva' – triler-dramu koja će vas držati prikovanima uz ekran. Prije toga, od 20:15, uživajte u dokumentarnoj seriji 'Portugal s Michaelom Portillom'. Kasnije navečer, ljubitelje napetosti očekuje serija 'Ubojstva bez kajanja' (22:54).

Na programu večeras:

20:15 Portugal s Michaelom Portillom

21:04 Nisam takva

22:54 Ubojstva bez kajanja

RTL

RTL večer započinje s popularnom domaćom serijom 'Divlje pčele' (20:15), nakon koje slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu' (21:30). Za informativni završetak večeri, tu je 'RTL Direkt' (22:55).

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:30 Ljubav je na selu

22:55 RTL Direkt

Foto: Tom Dubravec

Nova TV

Nova TV donosi serijsku večer uz hit-seriju 'Kumovi' (20:20), a odmah potom slijedi 'U dobru i zlu' (21:20). Ljubitelji kulinarskih izazova mogu uživati u 'Masterchefu' od 22:15, a kasnije i u 'Provjerenom' (23:40).

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

Foto: Nova Tv

RTL 2

RTL 2 nudi maraton kultnih serija – od 'Chicago P.D.' (20:30) do urnebesnih 'Prijatelja' (21:20, 21:50) i 'Teorije velikog praska' (22:10, 22:45). Za kraj večeri, ne propustite 'Dva i pol muškarca'.

Na programu večeras:

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:10 Teorija velikog praska

Foto: youtube

Doma TV

Doma TV večeras donosi akciju i kriminalistiku: 'Navy CIS Sydney' (19:45), najnoviju epizodu 'CSI: Vegas' (20:45), a potom i 'Škorpion' (21:30, 22:30) – savršeno za ljubitelje napetih priča!

Na programu večeras:

19:45 Navy CIS Sydney

20:45 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

FILMSKE PREPORUKE VEČERI:

Ako ste večeras raspoloženi za filmski maraton, izdvajamo sljedeće hitove s filmskih kanala:

Anđeli i demoni

(Star Movies, 20:05)

Tom Hanks u napetoj potrazi kroz tajne Vatikana i opasne zagonetke.

Vozeći gospođicu Daisy

(CineStar Prem. 2, 20:00)

Oscarom nagrađena topla priča o neobičnom prijateljstvu između starije gospođe i njezinog vozača.

Marsovac

(HBO, 20:00)

Matt Damon u ulozi astronauta koji se bori za preživljavanje na Crvenom planetu.

Operacija Valkira

(AMC, 20:15)

Povijesni triler o pokušaju atentata na Hitlera, s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi.

Paprika

(Cinemax, 21:00)

Animirani psihološki triler o snovima i stvarnosti, remek-djelo japanske animacije.

Top Gun: Maverick

(HBO3, 21:00)

Tom Cruise se vraća kao legendarni pilot Maverick u ovom akcijskom spektaklu.





Neovisno jeste li ljubitelj kvizova, domaćih serija ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto. Uživajte u večeri pred ekranom!