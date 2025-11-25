TV program: Što gledati večeras

Večeras vas na glavnim hrvatskim kanalima očekuje prava eksplozija napetih serija, uzbudljivih dokumentaraca i filmskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja, uz posebne preporuke za filmofile.

HRT 1

HRT 1 donosi večer posvećenu dokumentarcima i informativnim emisijama. Nakon popularnog kviza 'Potjera' u 18:07, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a od 20:15 kreće dokumentarna serija 'Brže ne može'. Ljubitelji putopisa uživat će u 'Planine: Natko Zrnčić Dim' u 20:47, dok je za završetak večeri rezervirana emisija 'Otvoreno' u 22:20.

Na programu večeras:

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Brže ne može

20:47 Planine: Natko Zrnčić Dim

22:20 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem 'Tajne iz zraka - Divovi' u 20:15, a potom slijedi filmski hit 'Lov na vještice' u 21:05. Za ljubitelje kriminalističkih serija, tu je 'Ubojstva bez kajanja' od 22:46.

Na programu večeras:

20:15 Tajne iz zraka - Divovi

21:05 Lov na vještice

22:46 Ubojstva bez kajanja

RTL

RTL večeras nudi domaću dramsku seriju 'Divlje pčele' u 20:15, a zatim hit reality 'Ljubav je na selu' od 21:25. Informativni 'RTL Direkt' počinje u 22:50, a za kasnovečernje gledatelje tu su nove epizode serije 'Divlje pčele' od 23:20.

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:50 RTL Direkt

23:20 Divlje pčele

Foto: Tom Dubravec

Nova TV

Nova TV donosi večer uz omiljene domaće serije i kulinarske izazove. 'Kumovi' startaju u 20:20, nakon čega slijedi 'U dobru i zlu' u 21:25, a potom popularni 'Masterchef' u 22:25.

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:25 Masterchef

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 priprema večer za ljubitelje akcije i humora. 'Chicago P.D.' počinje u 20:30, a nakon toga slijede dvije epizode 'Prijatelja' (21:20 i 21:55). Za zabavu kasnije navečer tu su 'Teorija velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

Na programu večeras:

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

21:55 Prijatelji

22:15 Teorija velikog praska

Foto: IMDB

Doma TV

Doma TV nudi večer ispunjenu kriminalističkim i akcijskim serijama. 'Navy CIS LA' kreće u 18:05, zatim 'Navy CIS' u 18:55 i 19:45. Od 20:35 na rasporedu je 'CSI: Vegas', a od 21:30 i 22:25 serija 'Škorpion'.

Na programu večeras:

18:05 Navy CIS LA

18:55 Navy CIS

20:35 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

22:25 Škorpion

Najbolji filmovi večeri (izvan glavnih kanala):

Sumrak saga: Mladi mjesec

(Star Movies, 20:05)

Nastavak svjetski popularne vampirske romanse.

Donnie Brasco

(Star Movies, 22:50)

Istinita priča o FBI agentu (Johnny Depp) koji se infiltrira u mafiju, uz izvanrednu glumu Ala Pacina.

Sutrašnji rat

(Cinemax, 21:00)

Napeti znanstvenofantastični akcijski hit u kojem Chris Pratt putuje u budućnost kako bi spasio čovječanstvo.

Izvorni kod

(Star Movies, 13:55, repriza moguće navečer)

Inovativni triler s Jakeom Gyllenhaalom o čovjeku koji se budi u tuđem tijelu s misijom da spriječi katastrofu.

Okrug 13

(CineStar A&T, 21:00)

Adrenalinska akcija u distopijskom dijelu grada kojim vladaju bande.

Robin Hood

(CineStar Fantasy, 21:00)

Moderna verzija legendarne priče o borcu za pravdu.





Večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga – bilo da ste ljubitelj domaćih serija, dokumentaraca ili svjetskih filmskih hitova. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!