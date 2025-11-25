Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima i otkrijte koje filmske poslastice ne smijete propustiti!
TV program: Što gledati večeras
Večeras vas na glavnim hrvatskim kanalima očekuje prava eksplozija napetih serija, uzbudljivih dokumentaraca i filmskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja, uz posebne preporuke za filmofile.
HRT 1
HRT 1 donosi večer posvećenu dokumentarcima i informativnim emisijama. Nakon popularnog kviza 'Potjera' u 18:07, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a od 20:15 kreće dokumentarna serija 'Brže ne može'. Ljubitelji putopisa uživat će u 'Planine: Natko Zrnčić Dim' u 20:47, dok je za završetak večeri rezervirana emisija 'Otvoreno' u 22:20.
Na programu večeras:
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Brže ne može
20:47 Planine: Natko Zrnčić Dim
22:20 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem 'Tajne iz zraka - Divovi' u 20:15, a potom slijedi filmski hit 'Lov na vještice' u 21:05. Za ljubitelje kriminalističkih serija, tu je 'Ubojstva bez kajanja' od 22:46.
Na programu večeras:
20:15 Tajne iz zraka - Divovi
21:05 Lov na vještice
22:46 Ubojstva bez kajanja
RTL
RTL večeras nudi domaću dramsku seriju 'Divlje pčele' u 20:15, a zatim hit reality 'Ljubav je na selu' od 21:25. Informativni 'RTL Direkt' počinje u 22:50, a za kasnovečernje gledatelje tu su nove epizode serije 'Divlje pčele' od 23:20.
Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:50 RTL Direkt
23:20 Divlje pčele
Nova TV
Nova TV donosi večer uz omiljene domaće serije i kulinarske izazove. 'Kumovi' startaju u 20:20, nakon čega slijedi 'U dobru i zlu' u 21:25, a potom popularni 'Masterchef' u 22:25.
Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:25 Masterchef
RTL 2
RTL 2 priprema večer za ljubitelje akcije i humora. 'Chicago P.D.' počinje u 20:30, a nakon toga slijede dvije epizode 'Prijatelja' (21:20 i 21:55). Za zabavu kasnije navečer tu su 'Teorija velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.
Na programu večeras:
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
21:55 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV nudi večer ispunjenu kriminalističkim i akcijskim serijama. 'Navy CIS LA' kreće u 18:05, zatim 'Navy CIS' u 18:55 i 19:45. Od 20:35 na rasporedu je 'CSI: Vegas', a od 21:30 i 22:25 serija 'Škorpion'.
Na programu večeras:
18:05 Navy CIS LA
18:55 Navy CIS
20:35 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
22:25 Škorpion
Najbolji filmovi večeri (izvan glavnih kanala):
Sumrak saga: Mladi mjesec
(Star Movies, 20:05)
Nastavak svjetski popularne vampirske romanse.
Donnie Brasco
(Star Movies, 22:50)
Istinita priča o FBI agentu (Johnny Depp) koji se infiltrira u mafiju, uz izvanrednu glumu Ala Pacina.
Sutrašnji rat
(Cinemax, 21:00)
Napeti znanstvenofantastični akcijski hit u kojem Chris Pratt putuje u budućnost kako bi spasio čovječanstvo.
Izvorni kod
(Star Movies, 13:55, repriza moguće navečer)
Inovativni triler s Jakeom Gyllenhaalom o čovjeku koji se budi u tuđem tijelu s misijom da spriječi katastrofu.
Okrug 13
(CineStar A&T, 21:00)
Adrenalinska akcija u distopijskom dijelu grada kojim vladaju bande.
Robin Hood
(CineStar Fantasy, 21:00)
Moderna verzija legendarne priče o borcu za pravdu.
Večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga – bilo da ste ljubitelj domaćih serija, dokumentaraca ili svjetskih filmskih hitova. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!
