Tvrdi da je alergičan na gljive, ništa ne jede pa da nižu ocjenu

Tjedan u kojem u „Večeri za 5 na selu“ kuhaju natjecatelji iz Bjelovara i okolice otvorio je radijski voditelj Dražen Kocijan Kocka, a danas je kuhala 29-godišnja prodavačica Diana Belošević iz Brezovca. Diana je otišla po namirnice, a ostali su kandidati komentirali njezine sastojke kojima ih misli oduševiti.

Foto: RTL

- Denis ovaj tjedan nema sreće jer su gljive opet tu - rekla je Mirela, a domaćica je dodala: „Ako ih dobro sakrijem, možda ih i pojede.“ Današnja domaćica pripremila je jelovnik koji se sastoji od predjela naziva Slani zalogajčići, glavnog jela Šarenilo u bijeloj kupki i deserta Moje šumsko čudo.

Foto: RTL

- Sve je nešto šareno, veselo, šumsko, dječje… - komentirali su Sanja i Denis, a domaćica je odlučila u kolač staviti kekse koje je umočila u kakao zato što ne vjeruje da je Denis alergičan na čokoladu.

- Jučer smo se nešto prepirali tijekom večere, vjerojatno ona nešto gaji prema meni - rekao je Denis, a Sanja se složila s njim i dodala da će ona biti kuma. „Kao pas i mačka“, rekla je Mirela.

Foto: RTL

Kad su gosti došli kod Diane, domaćica ih je dočekala s balonima i aperitivom pa nakon što su nazdravili za dobro druženje i još bolju večeru, ušli su u kuću i ubrzo počeli s predjelom.

- Nisam bio oduševljen jer je to samo nasjekla, ali pogačice su veliki plus - komentirao je Denis, a Mirela i Sanja su dodale: „Pravo predjelo na selu, podsjetilo me na baku.“

Foto: RTL

Uskoro je domaćica iznijela glavno jelo, ovaj put s opasnim sastojkom za Denisovo zdravlje. „Kad sam probao, osjetio sam svojeg uljeza - gljive, ali srećom, moglo ih se odvajati“, rekao je konobar, a Kocka se našao malo uvrijeđenim zato što kod njega nije želio kušati gljive.

- Je li se to bilo upucavanje Diani ili je jednostavno bio gladan pa je odustao od toga da više ne jede neke stvari za koje kaže da je alergičan, ne znam - komentirao je radijski voditelj. Foto: RTL

Prije nego što je Diana iznijela posebno ukrašen desert natjecatelji su dobili balone koje su trebali napuhati, no Denis nije uspio. Uskoro su uživali u ukusnom kolaču, ali Denis opet nije želio jesti iako nije znao da u sastojcima ima čokolade u tragovima.

- Probao sam, ali ne jedem slatko - rekao je, no domaćica nije bila sretna s tim odgovorom.

Foto: RTL

- Mislim da Denis malo folira, da glumi više nego što je stvarno alergičan - rekao je Kocka.

Poslije večere Diana im je otkrila kako im je pripremila iznenađenje, u dvorištu ih je čekala klapa i potom su svi zapjevali. „Iskreno, klape ne preferiram“, rekao je Denis, a Sanja je dodala kako ona obožava klape.

Foto: RTL

No o večeri su najiskrenije govorile ocjene tako da se Sanja odlučila za desetku uz objašnjenje da joj je sve bilo fenomenalno, Denis je dao ocjenu sedam zato što mu je hrana bila odlična, a atmosfera napeta. Mirela je dala devetku jer joj je sve bilo super, ali porcija je bila prevelika, a Kocka je dao sedmicu zato što mu je bilo malo prejednostavno i glavno jelo neslano.