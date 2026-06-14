Tyra Banks tuži Netflix: 'Moje riječi su izvađene iz konteksta'

Tyra Banks (52) podnijela je u subotu tužbu za klevetu protiv Netflixa, tvrdeći da je njezin prikaz u dokumentarnoj seriji o showu 'America's Next Top Model', nazvanoj 'Reality Check', lažiran manipulativnom montažom. Dokumentarac, koji je streaming servis objavio u veljači, prema tužbi je stvorio potpuno lažan narativ o slavnoj voditeljici.

Odvjetnici Tyre Banks u tužbi podnesenoj Saveznom sudu u Kaliforniji navode kako je ona pristala na intervju u trajanju od tri i pol sata u kojem je govorila o nasljeđu popularnog showa i odlukama koje bi danas donijela drugačije.

Međutim, tvrdi se da je od cijelog razgovora u trodijelnoj seriji iskorišteno samo 16 minuta njezinih izjava, koje su "izvađene iz konteksta i presložene kako bi podržale lažnu i klevetničku priču koja nema veze s onim što je ona doista izrazila", piše The Hollywood Reporter.

Njezini odvjetnici ističu kako su izbačeni upravo oni dijelovi u kojima je preuzela odgovornost za neke od najkontroverznijih trenutaka showa.

Slučaj Shandi Sullivan

Tužba se posebno bavi načinom na koji je prikazana reakcija Tyre Banks na navodni seksualni napad na natjecateljicu druge sezone, Shandi Sullivan. Sullivan u dokumentarcu govori o incidentu, navodeći da je bila u alkoholiziranom stanju kada je završila u krevetu s muškim modelom, a produkcija je cijeli događaj prikazala kao prevaru dečka, a ne kao napad, kako ga ona danas doživljava.

Ključni trenutak u dokumentarcu nastaje kada novinar pita Banks sjeća li se priče sa Shandi. Prikazana je kako odgovara s "Hm...", nakon čega se ekran zacrni, stvarajući "razornu i namjernu" implikaciju da se Banks ne sjeća napada.

"Ali to je bila laž", tvrde odvjetnici. "Cjelovita snimka intervjua otkriva dvije stvari koje su producenti izrezali: prije tog pogleda prema gore, gospođa Banks potvrdno i nepogrešivo kimne glavom i odmah kaže: 'Sjećam se njezine priče'. Izrezivanjem kimanja i prekidanjem njezine izjave, producenti su osigurali da gledatelji vide samo laž, a ne istinu."

Osim slučaja Shandi Sullivan, tužba se bavi i optužbama da Banks nije kontaktirala suca iz showa, Miss J Alexandera, nakon što je pretrpio moždani udar, o čemu on otvoreno govori u seriji. U tužbi stoji da bi Banks, da su je producenti obavijestili o tom dijelu narativa, objasnila kako je u to vrijeme živjela u Australiji dvije i pol godine.

Priložila bi, tvrdi se, i tekstualne poruke s Miss J-em i njegovom obitelji koje dokazuju koliko se trudila stupiti u kontakt s njim čim je čula za njegovo stanje. Također bi pokazala poruku koju je mjesecima kasnije dobila od člana njegove obitelji, koji se ispričao što nisu ranije odgovarali na njezine pozive i poruke jer su bili usredotočeni na njegov oporavak.

Šteta za ugled i posao

Tužba navodi da je dokumentarna serija nanijela značajnu štetu osobnom brendu Tyre Banks. Kao konkretan primjer navodi se njezin posao sa sladoledom, SMiZE & DREAM, čije su online ocjene "strmoglavo pale" od emitiranja serije.