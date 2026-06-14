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Tyra Banks tuži Netflix: 'Moje riječi su izvađene iz konteksta'

Piše Natali Smirčić,
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Tyra Banks tuži Netflix: 'Moje riječi su izvađene iz konteksta'
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Foto: YouTube

Slavna manekenka i TV voditeljica u tužbi navodi da su ključni dijelovi njezinog intervjua izrezani kako bi se stvorila klevetnička priča

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Tyra Banks (52) podnijela je u subotu tužbu za klevetu protiv Netflixa, tvrdeći da je njezin prikaz u dokumentarnoj seriji o showu 'America's Next Top Model', nazvanoj 'Reality Check', lažiran manipulativnom montažom. Dokumentarac, koji je streaming servis objavio u veljači, prema tužbi je stvorio potpuno lažan narativ o slavnoj voditeljici.

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Odvjetnici Tyre Banks u tužbi podnesenoj Saveznom sudu u Kaliforniji navode kako je ona pristala na intervju u trajanju od tri i pol sata u kojem je govorila o nasljeđu popularnog showa i odlukama koje bi danas donijela drugačije.

Međutim, tvrdi se da je od cijelog razgovora u trodijelnoj seriji iskorišteno samo 16 minuta njezinih izjava, koje su "izvađene iz konteksta i presložene kako bi podržale lažnu i klevetničku priču koja nema veze s onim što je ona doista izrazila", piše The Hollywood Reporter.

Njezini odvjetnici ističu kako su izbačeni upravo oni dijelovi u kojima je preuzela odgovornost za neke od najkontroverznijih trenutaka showa.

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Slučaj Shandi Sullivan

Tužba se posebno bavi načinom na koji je prikazana reakcija Tyre Banks na navodni seksualni napad na natjecateljicu druge sezone, Shandi Sullivan. Sullivan u dokumentarcu govori o incidentu, navodeći da je bila u alkoholiziranom stanju kada je završila u krevetu s muškim modelom, a produkcija je cijeli događaj prikazala kao prevaru dečka, a ne kao napad, kako ga ona danas doživljava.

Ključni trenutak u dokumentarcu nastaje kada novinar pita Banks sjeća li se priče sa Shandi. Prikazana je kako odgovara s "Hm...", nakon čega se ekran zacrni, stvarajući "razornu i namjernu" implikaciju da se Banks ne sjeća napada.

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"Ali to je bila laž", tvrde odvjetnici. "Cjelovita snimka intervjua otkriva dvije stvari koje su producenti izrezali: prije tog pogleda prema gore, gospođa Banks potvrdno i nepogrešivo kimne glavom i odmah kaže: 'Sjećam se njezine priče'. Izrezivanjem kimanja i prekidanjem njezine izjave, producenti su osigurali da gledatelji vide samo laž, a ne istinu."

Osim slučaja Shandi Sullivan, tužba se bavi i optužbama da Banks nije kontaktirala suca iz showa, Miss J Alexandera, nakon što je pretrpio moždani udar, o čemu on otvoreno govori u seriji. U tužbi stoji da bi Banks, da su je producenti obavijestili o tom dijelu narativa, objasnila kako je u to vrijeme živjela u Australiji dvije i pol godine.

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Priložila bi, tvrdi se, i tekstualne poruke s Miss J-em i njegovom obitelji koje dokazuju koliko se trudila stupiti u kontakt s njim čim je čula za njegovo stanje. Također bi pokazala poruku koju je mjesecima kasnije dobila od člana njegove obitelji, koji se ispričao što nisu ranije odgovarali na njezine pozive i poruke jer su bili usredotočeni na njegov oporavak.

Šteta za ugled i posao

Tužba navodi da je dokumentarna serija nanijela značajnu štetu osobnom brendu Tyre Banks. Kao konkretan primjer navodi se njezin posao sa sladoledom, SMiZE & DREAM, čije su online ocjene "strmoglavo pale" od emitiranja serije.

*uz korištenje AI-ja
 

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