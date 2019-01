U 76. godini preminuo glumac iz filma 'Oceanovih trinaest'

Glumac Bob Einstein, dobitnik nagrade Emmy i tvorac 'Super Davea Osbornea' preminuo je 2. siječnja u 76. godini. Razlog smrti su posljedice raka kojeg su mu liječnici nedavno dijagnosticirali, a nesretnu vijest potvrdio je njegov brat, glumac Albert Brooks (71).

- Počivaj u miru dragi brate Bob Einstein. Bio si odličan brat, otac i suprug. Briljantan i smiješan čovjek. Uvijek ćeš nam nedostajati - napisao je Albert na društvenim mrežama.

R.I.P. My dear brother Bob Einstein. A great brother, father and husband. A brilliantly funny man. You will be missed forever.