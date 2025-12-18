Obavijesti

USPJEŠNO PRODAN

U Cash or Trashu prodan sat za 150 eura, a vaza vraćena kući

U Cash or Trashu prodan sat za 150 eura, a vaza vraćena kući
Foto: NOVA TV

Epizoda je donijela predmet koji se zbog tržišnih okolnosti vratio kući, jedan televizor koji je pronašao novog, vrlo kreativnog vlasnika te sat koji je, uz lijepu priču, završio uspješnom prodajom

U novoj epizodi Cash or Trasha gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti kako tržišna vrijednost ne ide uvijek ruku pod ruku s emotivnom važnošću predmeta. Iako Ilamove procjene ovoga puta nisu donijele mnogo sretnih vijesti prodavateljima, predmeti koji su se našli u studiju izazvali su smijeh, nostalgiju i vrlo maštovite ideje među trgovcima.

Emisiju je otvorio Karlo, 53-godišnjak iz Zagreba, koji je na procjenu donio bogato ukrašenu japansku vazu.

- Donio sam jedan lijepi dekorativni predmet s Dalekog istoka za koji se nadam da će djelovati doista pompozno na onoga tko će ga vidjeti - rekao je Karlo. Vaza je pripadala njegovom ocu, koji ju je dobio kao poslovni poklon od dragih prijatelja i poslovnih partnera s Dalekog istoka.

Foto: NOVA TV

Ilam je odmah uočio i dobre i loše strane predmeta.

- Odmah mogu spomenuti da ima dva oštećenja. Kod kolekcionara keramike i porculana oštećenja mogu dosta utjecati na cijenu. Vaza je jako bogato ukrašena, definitivno je ručni rad i svaki detalj je ručno oslikan. Riječ je o japanskoj vazi, tzv. Satsuma, rađenoj u Satsuma provinciji. Nažalost, takve vaze danas nisu pretjerano skupe. Moja procjena je 350 eura - rekao je Ilam.

U sobi trgovaca ponude su se kretale od 10 do 70 eura, no Karlo nije bio zadovoljan ponuđenim iznosima te je odlučio odustati od prodaje.

- Ekipa je zaista posebna, vidi se da su stručnjaci i da razumiju o čemu se priča. Pokušali su svojim pričama dodati jedan poseban duh, ali ishod ipak nije bio onakav kakav sam očekivao - zaključio je Karlo.

Foto: NOVA TV

Sljedeća na procjenu stigla je Martina iz Zagreba, koja je donijela vrlo star predmet s posebnom obiteljskom pričom.

- Donosim jedan veoma star predmet. Nije mali. U doba kada se počeo koristiti uglavnom je povezivao ljude, a u današnje vrijeme ih, nažalost, sve više udaljava. Koristili su ga moj djed i baka - rekla je Martina. Riječ je o starom televizoru, crno-bijelom modelu tvrtke Graetz, koji je u vrlo lijepom stanju, iako nije bilo sigurno radi li. 

- Stanje je vrlo lijepo. Ne znamo je li ispravan. Ja ću ga procijeniti na 80 eura - rekao je Ilam. Martina se nadala da će netko u sobi trgovaca prepoznati njegovu vrijednost.

- Svjesna sam da to mora biti netko tko voli stvari iz tog doba - dodala je.

Foto: NOVA TV

Tijekom aukcije ponude su rasle od 10 do 100 eura, a televizor je na kraju prodan Tomislavu. Razlog njegove odluke bio je sve samo ne uobičajen.

- Televizor mi se najviše svidio jer sam odmah vidio svoje četiri mačke kako gledaju miševe unutra. Izvadio bih punjenje, ekran napravio od stakla i pustio pet ili šest miševa unutra. To bi bila ekstra scena - rekao je Tomislav.

Posljednji prodavatelj bio je Zoran iz Nove Gradiške, koji je donio sat koji je dobio kroz okladu s prijateljima.

- Donio sam predmet koji koristimo na svakodnevnoj bazi, a za njega me veže jedan lijepi događaj - rekao je Zoran, priznajući da o samom satu ne zna mnogo.

Ilam je odmah istaknuo njegove kvalitete.

Foto: NOVA TV

- Na prvu mi se svidjela dimenzija, ima 42 milimetra, što kolekcionari vole. Primjećujem pozlatu s gornje strane, kućište je od nehrđajućeg čelika, pozlata je jako dobro očuvana i sat je vizualno vrlo atraktivan. Moja procjena je 350 eura - rekao je Ilam.

U sobi trgovaca ponude su rasle od 50 do 150 eura, a sat je na kraju prodan Denisu.

Foto: NOVA TV

- Sat je savršeno očuvan, pozlata je odlična, a još bolja je priča koja stoji iza njega - rekao je Denis nakon kupnje. Zoran je bio zadovoljan ishodom.

- Nisam imao nikakva očekivanja. Ovo je dobitak u svakom slučaju - zaključio je.

