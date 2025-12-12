Noah Schnapp i Millie Bobby Brown su zajedno davali intervju, a kada je došlo do pitanja lika koji je najneshvaćeniji, Noah je skoro odao i previše! Srećom, kolegica Millie ga je brzo zaustavila
Zvijezda Stranger Thingsa skoro otkrila kraj serije! Millie ga je spriječila: 'Ušuti! Budi tiho!'
Prve četiri epizode pete i ujedno posljednje sezone Netflixove hit serije 'Stranger Things' izašle su krajem studenog na tu streaming platformu, a obožavatelji ne mogu dočekati da saznaju što će se dalje dogoditi i, ono najbitnije - kako će sve završiti. Nove tri epizode će fanovi u Hrvatskoj moći pogledati od 26. prosinca, a završna epizoda bit će dostupna 1. siječnja i traje više od dva sata.
I dok mnogi razvijaju brojne teorije o tome tko će umrijeti, kako će sve završiti i tko će završiti kao heroj cijele priče, Noah Schnapp koji je utjelovio Willa Byersa u seriji, skoro se 'izlanuo' u jednom intervjuu. I nije to ništa čudno za glumca koji je već ranije govorio kako mnoge stvari skrivaju od njega jer naprosto ne zna čuvati tajnu.
U jednom intervjuu pitali su ga koji je najneshvaćeniji lik u seriji, a Schnapp je rekao: 'Potajno Vecna'.
- Stvarno? - upitala ga je Millie Bobby Brown, koja glumi Eleven, a koja je s njime davala intervju.
- Jer kao... - krenuo je objašnjavati Noah, na što ga je glumica naprasno prekinula: 'Ne! Ušuti! To je to! Ne, budi tiho'. Potom se okrenula voditeljici i zamolila je da nastavi. Voditeljica je pokušala nastaviti pitanje, pa pitala koliko je Vecna neshvaćen na temelju 4. sezone, Brown je zgrabila kolegu za ruku i oboje su prasnuli u smijeh.
- Na temelju 4. sezone? Nemojmo ni to, danas je takav dan. Rado bismo učinili sve za vas, ali mi nismo dovoljno pametni da plešemo oko ovih pitanja, naprosto nismo - objasnila je Millie.
Obožavatelji su brzo reagirali na intervju.
'Ono kad Millie Bobby Brown ušutka Schnappa, to je sve! Jedva čekam vidjeti kako se razvija Vecnina priča', 'S obzirom na to koliko ljudi teoretizira da je Henry Creel/Vecna nekako oplodio Joyce Byers da bi stvorio Willa i da je Will taj koji će poraziti Vecnu, to se doista čini kao preokret poput onoga kada Luke Skywalker otkrije da mu je Darth Vader otac', naveli su.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+