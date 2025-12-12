Zvijezda Stranger Thingsa skoro otkrila kraj serije! Millie ga je spriječila: 'Ušuti! Budi tiho!'

Prve četiri epizode pete i ujedno posljednje sezone Netflixove hit serije 'Stranger Things' izašle su krajem studenog na tu streaming platformu, a obožavatelji ne mogu dočekati da saznaju što će se dalje dogoditi i, ono najbitnije - kako će sve završiti. Nove tri epizode će fanovi u Hrvatskoj moći pogledati od 26. prosinca, a završna epizoda bit će dostupna 1. siječnja i traje više od dva sata.

I dok mnogi razvijaju brojne teorije o tome tko će umrijeti, kako će sve završiti i tko će završiti kao heroj cijele priče, Noah Schnapp koji je utjelovio Willa Byersa u seriji, skoro se 'izlanuo' u jednom intervjuu. I nije to ništa čudno za glumca koji je već ranije govorio kako mnoge stvari skrivaju od njega jer naprosto ne zna čuvati tajnu.

Foto: Annette Riedl/DPA

U jednom intervjuu pitali su ga koji je najneshvaćeniji lik u seriji, a Schnapp je rekao: 'Potajno Vecna'.

- Stvarno? - upitala ga je Millie Bobby Brown, koja glumi Eleven, a koja je s njime davala intervju.

- Jer kao... - krenuo je objašnjavati Noah, na što ga je glumica naprasno prekinula: 'Ne! Ušuti! To je to! Ne, budi tiho'. Potom se okrenula voditeljici i zamolila je da nastavi. Voditeljica je pokušala nastaviti pitanje, pa pitala koliko je Vecna neshvaćen na temelju 4. sezone, Brown je zgrabila kolegu za ruku i oboje su prasnuli u smijeh.

Foto: Netflix

- Na temelju 4. sezone? Nemojmo ni to, danas je takav dan. Rado bismo učinili sve za vas, ali mi nismo dovoljno pametni da plešemo oko ovih pitanja, naprosto nismo - objasnila je Millie.

Obožavatelji su brzo reagirali na intervju.

Foto: Netflix

'Ono kad Millie Bobby Brown ušutka Schnappa, to je sve! Jedva čekam vidjeti kako se razvija Vecnina priča', 'S obzirom na to koliko ljudi teoretizira da je Henry Creel/Vecna nekako oplodio Joyce Byers da bi stvorio Willa i da je Will taj koji će poraziti Vecnu, to se doista čini kao preokret poput onoga kada Luke Skywalker otkrije da mu je Darth Vader otac', naveli su.