SJAJAN PROGRAM U ADŽIJINOJ

U HNK2 uskoro stiže predstava Budi uvijek kao zmaj E. Tomičića

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PROMO

U napušteni gradski stan Petar, tad još djevojčica Matea, ilegalno ulazi s majkom Janom te bratom i sestrom tražeći utočište od siromaštva

Prvo svečano otvorenje, pa onda i premijera mjuzikla 'Cabaret'. Sve se to proteklih dana odvijalo u HNK2, drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Nove izvedbe 'Cabareta' mahom su rasprodane, ali na program će uskoro doći i drugi naslovi, a jedan od njih je predstava 'Budi uvijek kao zmaj', koja je na rasporedu 6, 8., 9. i 11. prosinca.

- Ovom posvetom počinje tekst 'Budi uvijek kao zmaj' Espija Tomičića koji se poigrava žanrovima, vremenskim razinama i kazališnom formom stvarajući istodobno duboko intimnu i politički angažiranu dramu - najavno je slovo HNK o ovoj predstavi.

Foto: PROMO

Drama počinje u današnjem vremenu. Petar, transmuškarac, nalazi se na terapiji. U razgovorima s terapeutkinjom, introspektivnim monolozima i unutarnjim dijalozima rekonstruira sjećanja na jedno ključno razdoblje iz djetinjstva, kad je još bio Matea.

No ta sjećanja nisu linearna. Glasovi prošlosti i sadašnjosti neprestano se sudaraju brišući granicu između realnog i imaginarnog, dokumentarnog i poetskog. Terapeutkinja, kor i drugi glasovi funkcioniraju kao komentatori i vodiči kroz slojeve pamćenja i traume.

U središtu sjećanja je napušteni gradski stan u koji Petar, tad još djevojčica Matea, ilegalno ulazi s majkom Janom te bratom i sestrom tražeći utočište od siromaštva i beskućništva. Djeca, vođena starijim bratom Alanom, počinju igru rata u kojoj se stan pretvara u vojnu bazu.

U toj igri otvaraju se pukotine stvarnog života: Matejina prva menstruacija, spoznaja o drukčijem tijelu, napetosti u obiteljskim odnosima, strah od gubitka, gubitak doma, pitanja identiteta, klasne nesigurnosti i traume koje se ne mogu imenovati, ali ostaju zauvijek upisane u tijelo...

Praizvedbu dramskog teksta 'Budi uvijek kao zmaj' višestruko nagrađivanog autora Espija Tomičića režirala je Olja Lozica, a glume Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Dora Lipovčan, Lana Barić, Luka Dragić, Dušan Bućan, Filip Vidović, Marin Stević, Ivan Grlić, Sara Renar i Dimitrije Simović

Foto: PROMO

