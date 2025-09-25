U nedjelju počinje Supertalent! Evo što vas sve čeka u 1. epizodi

Najgledaniji talent show na svijetu samo što nije počeo, a prva epizoda dvanaeste sezone gledatelje očekuje u nedjelju, 28. rujna, od 20:15 na Novoj TV. Prva audicijska večer donosi deset kandidata koji će publiku oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti svojim jedinstvenim talentima. Svaki kandidat na pozornici ima svoj cilj: osvojiti prolaz u daljnje natjecanje, a žiri je spreman upotrijebiti svu svoju stručnost i iskustvo kako bi prepoznao najbolje i najposebnije nastupe.

Foto: Nova Tv

- Mi smo naizgled četiri potpuno nespojive osobnosti, ali za tim stolom postajemo jedna savršena disfunkcionalna obitelj koja iz godine u godinu razveseljava gledatelje, a tako i sami sebe. Ne bi vjerovali koliko je nama zabavno - poručuje Martina Tomčić pred prvu audicijsku epizodu, dok je posebno uzbuđena članica žirija Maja Šuput, koja najavljuje spektakularne i nezaboravne nastupe:

- Bit će svega i svačega, svatko može za sebe naći nešto. Bilo je da je ples, pjevanje, ili nešto drugo, svaka točka ima neku priču.

Velika pozornica Supertalenta spremna je za početak showa, kandidati drže dah u iščekivanju svog trenutka, a osim žirija, i voditelji imaju priliku nagraditi jedan izniman nastup zlatnim gumbom, koji će nekome od stotinjak natjecatelja osigurati direktan prolazak u polufinale.

Dvanaestu sezonu showa otvorit će Anica Perić, kojoj će upravo Supertalent biti prilika za prvi javni nastup.

- Pokazat ću moćnu energiju i snažan karakter - poručuje pred samu audiciju, a gledatelji će tek saznati hoće li svojim nastupom zadiviti ili razočarati žiri. S izvedbom akrobacije stižu dva brata pod imenom Vardanyan Brothers. Dok će predstavljati svoju napetu izvedbu, koju izvode jedini u svijetu, Maja će izjaviti: "Ma niste normalni!"

Iz Slovenije u prvu epizodu stiže Eva Pak koja će pokazati kako zvuči pravo slovensko jodlanje. Njezina želja je da ovaj neobični i rijetki talent dođe do šire publike jer, kako kaže, riječ je o jedinstvenoj tradiciji koju vrijedi očuvati. Publika će upoznati i Anu Jurić, manekenku koja svoj pravi poziv pronalazi u pjevanju, te desetogodišnjeg mađioničara Lea Tuđena, koji će svojim trikovima pokušati očarati žiri i publiku.

Foto: Nova Tv

Na scenu stiže i misteriozni Bellosguardo, kandidat s talentom koji se, kako kaže, „ne može naučiti".

- Moj talent budi mnoga pitanja. To je nešto s čime se rodiš - najavljuje, a hoće li žiri nagraditi njegovu jedinstvenost, tek ćemo vidjeti. U nadi da će članovi žirija prepoznati njegov pjevački talent, stiže i Daniel Frkat koji uoči nastupa priznaje: "Naravno da imam tremu, ali uvijek se trudim tu tremu pretvoriti u pozitivnu energiju".

Dok će brojni kandidati prvi put zakoračiti na pozornicu, povratnik Damir Ljubek već zna kako je to stati pred žiri. Za audiciju ovaj put priprema nešto potpuno drugačije i nada se da će mu ovaj nastup donijeti bolji plasman. Još jedan glazbeni trenutak dočarat će obiteljski bend The Plut Family. Brat i dvije sestre zajedno će pokazati koliko glazba može povezati obitelj, a prvu epizodu najgledanijeg talent showa zaključit će skromna i samozatajna Ivona Dragičević, koja je svoj talent dugo skrivala u svojoj sobi.

Foto: Nova Tv

- Ovo mi je prvi put da sam na ovako velikoj pozornici - priznaje.

Koji će nastupi oduševiti publiku, tko će zaslužiti prolazak i hoće li žiri biti stroži nego dosad – sve odgovore gledatelji će saznati već ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV. Ne propustite početak nove sezone Supertalenta koja će nedjeljne večeri pretvoriti u nezaboravno iskustvo prepuno nevjerojatnih talenata, emotivnih priča i spektakularnih trenutaka!