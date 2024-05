U posljednjoj epizodi 'Tko to tamo pjeva' natjecatelj je kući odnio osvojenih 5.000 eura

Posljednja epizoda showa 'Tko to tamo pjeva?' bila je puna neizvjesnosti do samog kraja. Natjecatelj Luka Kovačević, viceprvak Hrvatske moto ubrzanja imao je svoju taktiku koja je cijelo vrijeme zbunjivala paneliste, no pokazala se ispravnom, pa je tako osvojio maksimalnih 5.000 eura.

U prvom izazovu naziva''Playback'' predstavili su se svi tajni glasovi koji su pjevali, odnosno otvarali usta na matricu sa snimljenim glasom, s tim da dobri pjevači pjevaju na svoj glas. U prvoj rundi predstavili su se dizajner vjenčanica, voćar i trubačica.

Foto: Luka Dubroja

- Voćar pjeva na pirevima i pristaje mu pozornica. Isto mislim i za dizajnera vjenčanica, ono je njegov glas 99 posto, dok trubačica, iako je pokušala zavesti Vinču, to nije njezin glas, ona loše pjeva - zaključio je Luka Nižetić.

Foto: Luka Dubroja

Dok je Giuliano, gost panelist, dodao: ''Cura trubačica pjeva super. Oni su ovdje plesali, nisu obraćali pažnju. Voćar je subotama po pirevima, ali voli jest i pit, ne i pjevati'.

Luka je eliminirao trubačicu koja se pokazala kao loš glas, pa je tako osvojio prvih 500 eura u showu. U drugoj rundi nastupali su glazbena pedagoginja, kumica i povjesničarka umjetnosti.

- Nekako mi povjesničarka umjetnosti previše otvarala usta, predobro da bi bilo istinito - kazao je Giuliano, Gianna je dodala da misli kako je povjesničarka umjetnosti super pjevačica, a Alka je poručila natjecatelju:

- Kumica mora ići van jer je to način da naš Luka zaradi 500 eura! - Luka je eliminirao kumicu i tako zaradio još 500 eura.

Foto: Luka Dubroja

U trećoj rundi pjevali su marketinški stručnjak, učiteljica i ronilac. ''Marketinški stručnjak je dobar pjevač, dok učiteljičin glas nije njezin glas'', kazao je Luka, s njim su se složili Giuliano i Alka, a Goran Vinčić je zaključio:

- Mislim da marketinški stručnjak nije dobar pjevač, a učiteljica da rastura!. Natjecatelj je odlučio eliminirati učiteljicu, koja se pokazala kao loš glas, pa je tako osvojio dodatnih 500 eura.

S drugim izazovom ''To sam ja'', Luka je počeo zbunjivati paneliste svojom taktikom. Kao dodatni dokaz, Luka je odabrao pogledati videe povjesničarke umjetnosti, marketinškog stručnjaka te voćara te na iznenađenje panelista eliminirao povjesničarku umjetnosti, koja se pokazala kao dobar glas, pa tako nije osvojio novac.

U izazovu ''Tajni studio'' odabrao je pogledati videe glazbene pedagoginje i dizajnera vjenčanica. ''Mislim da u dubine moraš poslati ronioca!'' poručio mu je Vinčić, no natjecatelj je eliminirao marketinškog stručnjaka, koji mu, kao dobar glas također nije donio novac.

Foto: Luka Dubroja

Bez 500 eura ostao je i u izazovu ''Ima slike, nema tona'' u kojemu po prvi puta na sekundu čujemo pravi glas tajnih glasova. Odabrao je pogledati videe voćara i dizajnera vjenčanica i eliminirao dizajnera vjenčanica koji je pustio svoj dobar glas.

U pretposljednjem izazovu ''Glasoboj'' nastupala su preostala tri tajna glasa – voćar, glazbena pedagoginja i ronilac, koja su pjevala playback na snimljenu matricu, ali s dva glasa, jednim dobrim, drugim lošim. ''Ja mislim da je ronilac definitivno loš pjevač..'' zaključila je Gianna.

Foto: Luka Dubroja

Giuliano je kazao kako više ni za koga nije siguran da dobro pjeva, a Luka je dodao kako je voćar sigurno dobar pjevač. Natjecatelj je eliminirao glazbenu pedagoginju, koja se pokazala kao dobar glas, pa tako ni u ovom izazovu nije osvojio iznos.

Foto: Luka Dubroja

U izazovu ''Intervju'' između voćara i ronioca odabrao je ispitivati voćara te eliminirao ronioca. Ronilac se u razotkrivanju pokazao kao loš glas, pa je tako Luka zaradio 500 eura i u svom saldu sada imao 2.000 eura.

Njegova taktika bila je na samom kraju ostaviti jednog tajnog glasa za kojeg pretpostavlja da je loš i jednog za kojega pretpostavlja da je dobar, a dobro je pretpostavio jer je voćar, u finalnom duetu s gostom Giulianom zapjevao i pustio svoj dobar glas, pa je tako Luka Kovačević show napustio s maksimalnim iznosom od 5.000 eura.