ANKETA Thompson uzvratio Tomaševiću. Tko je u pravu?

Piše Veronika Miloševski,
Podsjetimo, Tomašević je jučer rekao da će Thompsonov koncert 27. prosinca u zagrebačkoj Areni biti održan, ali da koncert 28. prosinca u Areni Zagreb neće biti dopušten

Tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se danas nakon jučerašnje izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.  Kako su kazali, on nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu.

- Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne - poručuju iz Thompsonova tima.

U priopćenju navode da, ako se Tomašević pritom referira na pjesmu Bojna Čavoglave, "važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske".

- Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata - dodaju.

Thompsonov tim poručuje i da bi, ako Tomašević "smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili ustaše, a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila domovinu, to bio njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava".

Podsjetimo, Tomašević je jučer rekao da će Thompsonov koncert 27. prosinca u zagrebačkoj Areni biti održan jer je ugovor potpisan još u ožujku, ali da koncert 28. prosinca u Areni Zagreb neće biti dopušten.

Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.
